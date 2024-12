Les rues s’illuminent : Noël est là !

Photo : VNA/CVN

La Grande Cathédrale, ou cathédrale Saint-Joseph de Hanoï, l’un des monuments les plus emblématiques de la capitale, est parée de décorations spectaculaires. Chaque année, elle attire non seulement un grand nombre de locaux, mais également de nombreux touristes venus des quatre coins du monde. Un sapin de Noël de dix mètres de haut a été installé devant l’église, décoré de perles, de flocons de neige et de lumières scintillantes.

Au pied du sapin, la crèche miniature représentant la naissance de Jésus est également magnifiquement décorée, captivant l’attention des visiteurs. “L’église est magnifiquement décorée de grands sapins et de lampes vives, créant un bel espace. De nombreux voyageurs y viennent pour profiter de l’atmosphère festive, prendre des photos et s’imprégner de l’esprit de Noël”, a partagé Thu Thuy, une habitante de l’arrondissement de Hoàn Kiêm, Hanoï.

Photos : VNA/CVN

La cathédrale Saint-Joseph est l’un des bâtiments les plus anciens de la capitale. Sa construction débuta en 1886 sous l’épiscopat de Mgr Paul-François Puginier (1835-1892) et fut inaugurée à Noël 1887. C’est l’église-mère de l’archidiocèse de Hanoï. Depuis plus de 130 ans, elle a été témoin des grands changements de la capitale.

Le quartier où se trouve la cathédrale est également apprécié des visiteurs, avec ses cafés ombragés où l’on peut déguster une tasse de thé glacé au citron en admirant la vue sur l’église, ou savourer les spécialités locales. Des bâtiments d’architecture coloniale entourent cette majestueuse cathédrale, en faisant un lieu de choix pour les photos de mariage, ainsi qu’un site incontournable pour les touristes étrangers.

Photos : VNA/CVN

À cette époque de l’année, de nombreux centres commerciaux et hôtels de Hanoï ont également été magnifiquement décorés. Des sapins géants, certains mesurant d’une dizaine de mètres de hauteur, ont été installés. Les décorations comprennent des rennes, des images du Père Noël, et des milliers de lampes à LED qui transforment l’atmosphère, offrant ainsi aux visiteurs un cadre féérique pour prendre des photos et créer des souvenirs avec leurs proches en cette fin d’année. Les cafés de la ville ne sont pas en reste, investissant eux aussi dans des décorations à thème. De nombreux établissements célèbres créent des ambiances spécifiques, incitant les clients à boire, prendre des photos et partager des moments inoubliables.

500.000 m de lampes à LED

À Hô Chi Minh-Ville, la cathédrale Notre-Dame de Saigon est également un centre d’attraction pendant les fêtes de Noël. Cette cathédrale, avec ses deux imposants clochers de 60 m de haut, est recouverte de décorations scintillantes. Chaque soir, 500.000 m de lampes à LED illuminent la cathédrale au cœur de la ville.

Photos : VNA/CVN

Au centre des deux clochers, une étoile de Noël représentant celle de Bethléem brille de mille feux. La rénovation de cet emblématique monument de Hô Chi Minh-Ville, qui devrait être achevée en 2027, a été retardée par la pandémie de COVID-19 et des problèmes liés à l’importation des matériaux nécessaires.

Construite en 1877, la cathédrale Notre-Dame de Saigon est un chef-d’œuvre de l’architecture coloniale française. Elle a été achevée après trois ans de travaux et a reçu le titre de basilique mineure en 1959. Aujourd’hui, elle continue de fasciner les habitants et les touristes, notamment pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An.

Photo : VNA/CVN

La cathédrale est en cours de rénovation par étapes, incluant la restauration des clochers, de la toiture en tuiles et des murs en briques à l’intérieur. Pour permettre les travaux, des échafaudages ont été installés autour du monument, avec des lampes LED éclairant l’ensemble de l’édifice.

La décoration a été officiellement achevée le 5 décembre, et dès le week-end suivant, de nombreuses personnes se sont rassemblées autour de la cathédrale pour prendre des photos et profiter de la beauté de ce lieu historique.

“L’année dernière, il y avait aussi des décorations de lampes à LED, mais cette année, c’est encore plus beau. Dès que nous avons appris l’information, nous avons décidé de venir ce week-end et nous n’avons pas été déçus”, a partagé Lê Hoàng Phuc, un habitant du 4 e arrondissement, qui a visité la cathédrale avec sa copine.

Photo : VNA/CVN

Noël au Vietnam, notamment à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, est un moment fort de l’année, marqué par des décorations éblouissantes et une atmosphère festive qui réjouit autant les Vietnamiens que les visiteurs internationaux. La magie de Noël transforme les villes vietnamiennes en véritables scènes féériques, créant un cadre idéal pour célébrer la fin de l’année.

Dans plusieurs autres provinces du pays, des célébrations ont été organisées partout, pour le plus grand bonheur des chrétiens et de tous les autres.

Nguyên Thành/CVN