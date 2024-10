S’attaquer aux goulots d’étranglement pour développer les infrastructures stratégiques

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné six tâches pour dégager les goulots d’étranglement qui entravent le développement des infrastructures stratégiques, lors de la séance de travail jeudi 3 octobre à Hanoï entre la permanence du gouvernement et les acteurs du secteur de la construction.

Il a fait le point de certains résultats obtenus dans la mise en œuvre de projets clés et de projets d’importance nationale au cours des derniers temps, tels que la ligne électrique de 500 kV - circuit 3 de Quang Trach (Quang Binh, au Centre), à Phô Nôi (Hung Yên, au Nord), inaugurée le 29 août dernier.

Actuellement, tout le pays s’efforce d’atteindre les objectifs fixés par la résolution du XIIIe Congrès national du Parti, y compris en termes d’infrastructures stratégiques tels que la construction de 3.000 km d’autoroutes d’ici 2025, des aéroports, des ports, des infrastructures électriques, des télécommunications.

En raison de la grande quantité de travail, du peu de temps, des exigences et des attentes élevées du peuple, les parties prenantes doivent travailler ensemble pour se concentrer sur la mise en œuvre de six tâches clés, a-t-il déclaré.

Six tâches clés

Premièrement, il faut être plus conscient de l’importance des projets clés et des projets d’importance nationale dans la création de nouveaux espaces de développement, la formation de nouvelles zones industrielles, urbaines et de services, la facilitation des déplacements des gens, la réduction des coûts logistiques, des prix, l’amélioration de la compétitivité des marchandises et de l’économie. La mise en œuvre des projets d’infrastructures stratégiques a été bien réalisée et doit être mieux réalisée à l’avenir.

Deuxièmement, il faut mobiliser ensemble les ressources, diversifier les ressources de l’État, des citoyens, des entreprises, des investisseurs directs et indirects et des partenariats public-privé pour développer les infrastructures stratégiques dans un esprit d’harmonisation des intérêts entre l’État, les entreprises et les citoyens.

Troisièmement, il faut se concentrer sur l’application efficace des acquis de la 4e révolution industrielle, le développement et le transfert de technologies de pointe, la formation de ressources humaines de haute qualité et l’amélioration des capacités de gestion dans les activités des entreprises et la mise en œuvre des projets.

Quatrièmement, il faut continuer à examiner, à modifier, à compléter et à perfectionner les institutions liées au déblaiement des sites, aux matériaux de construction, aux normes, aux processus, aux appels d’offres, à la nomination des entrepreneurs... dans la mise en œuvre des projets, en garantissant l’ouverture, la facilité et l’élimination des goulots d’étranglement institutionnels.

Cinquièmement, les entreprises doivent promoir l’esprit d’autonomie et de résilience grâce à leur force endogène, ainsi qu’au soutien de l’État et à la coopération avec les partenaires étrangers.

Sixièmement, le gouvernement, les ministères, les branches, les localités et les entreprises doivent promouvoir le partage, l’écoute, la compréhension mutuelle des difficultés et défis, l’encouragement aux réalisations accomplies et la résolution des obstacles concernant les institutions, les ressources et le capital humain pour promouvoir le développement rapide et durable des entreprises, contribuant au développement national.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité de bien mettre en œuvre les exigences définies par le récent 10e Plénum du Parti communiste du Vietnam sur le renforcement de la décentralisation et de la hiérarchisation des pouvoirs, de la surveillance, du contrôle, de la réforme des procédures administratives.

Les ministères des Ressources naturelles et de l’Environnement ; du Plan et de l’Investissement; des Finances ; du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales ; de la Construction ; de l’Éducation et de la Formation ; dans les domaines relevant de leurs compétences respectives, sont invités à redoubler d’efforts en vue du développement des infrastructures stratégiques.

VNA/CVN