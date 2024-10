Discours du président irlandais lors du dîner d'État en l'honneur du dirigeant Tô Lâm

>> Le président irlandais Michael D. Higgins accueille le dirigeant vietnamien Tô Lâm

>> Le dirigeant vietnamien Tô Lâm s'entretient avec le président irlandais Michael Higgins

>> Le dirigeant Tô Lâm rend visite au Trinity College de Dublin

Photo : VNA/CVN

C'est pour moi un grand plaisir de vous accueillir ce soir à Áras an Uachtaráin, domicile de tous les présidents irlandais depuis 1938, et d'avoir l'occasion de remercier l'hospitalité que Sabina et moi avons eue en 2016 lorsque nous nous sommes rendus dans votre grand et très beau pays. Ce fut un grand honneur d'être le premier président irlandais à effectuer une visite d'État au Vietnam.

Je suis certain que cette visite que vous effectuez en Irlande développera et étendra encore plus fortement ces relations. Je me souviens de notre visite dans vos communautés ethniques où travaillent certaines agences irlandaises.

Le fait qu’il s’agisse de la première visite d’État du Vietnam en Irlande en fait une occasion et une opportunité encore plus grande de réfléchir et de renouveler les liens d’amitié entre nos deux pays.

Puis-je profiter de cette occasion pour exprimer ma solidarité avec vous, et à travers vous, envers le peuple vietnamien face aux pertes tragiques de vies humaines et aux effets dévastateurs du typhon Yagi. Au nom du peuple irlandais, j'adresse mes plus sincères condoléances aux familles et aux communautés touchées par la destruction du typhon. En tant que partenaire de développement de longue date du Vietnam, l’Irlande s’engage à soutenir les efforts de redressement humanitaire.

J'adresse en outre mes sincères condoléances à l'occasion du décès encore récent du secrétaire général Nguyên Phu Trong. Lors de ma visite au Vietnam en 2016, je l'ai rencontré. C’était une personnalité d’importance internationale qui a apporté une immense contribution au Vietnam.

Le Vietnam et l’Irlande partagent tant d’expériences dans leurs histoires respectives. Il existe de nombreuses façons par lesquelles nous, Irlandais, pouvons-nous identifier, avec sympathie et imagination, aux aspirations du peuple vietnamien à l'indépendance et au droit de s'épanouir dans le respect de sa propre culture.

Le voyage de l’Irlande et le voyage du Vietnam sont des voyages qui touchent une corde sensible. Votre histoire est marquée par tant de souffrances infligées par des puissances extérieures. Même si l’histoire ne doit pas désactiver votre présent ni vous priver de possibilités futures, il serait très important de ne pas supposer une fausse amnésie quant à ses conséquences. Votre histoire dans sa plénitude vous appartient, et le monde doit tirer les leçons des tragédies qu’elle lui a imposées.

En effet, les images de la guerre du Vietnam - je pense aux affiches de la guerre du Vietnam - ont eu un impact énorme sur les luttes pour les droits civiques partout dans le monde.

Nos deux cultures ont leurs racines dans des civilisations anciennes célèbres pour la valeur qu’elles accordaient à l’érudition, à la culture spirituelle et aux arts. Nos deux peuples ont enduré l’expérience néfaste de l’imposition d’une supériorité perçue d’une culture hégémonique, d’un empire et, dans votre cas, des ambitions de quatre impérialismes. Tous deux ont souffert du fléau de la famine et de ses conséquences profondes et nombreuses conséquences.

Nos deux nations ont souffert, en termes culturels, des théories impérialistes de la culture qui cherchaient à justifier la supériorité raciale des colonisés sur les colonisés et à rationaliser la gouvernance du monde, non par le grand nombre dans sa diversité, mais par une poignée de puissances impériales.

Nos deux peuples ont mené une lutte inflexible et irrépressible pour l'indépendance, qui a donné lieu à des réunions à Paris. On se souvient de la Conférence de paix de Paris en 1919, puis de la collision des empires que constitua la Première Guerre mondiale ; une conférence à laquelle un jeune Hô Chi Minh a envoyé une pétition demandant la délivrance de l'indépendance promise à la France. Un grand nombre de nos conflits contemporains sont le fruit d’une fin inachevée de tels empires. Hô Chi Minh n’était pas le seul à ne pas recevoir de réponse de la part des puissances mondiales en place.

De même, les portes de Paris restent fermées aux républicains irlandais qui s’y sont rendus pour tenter d’obtenir du soutien en faveur de la cause de l’indépendance vis-à-vis de l’Empire britannique. Ces deux refus furent perçus par les dirigeants irlandais et vietnamiens de l’époque comme une preuve des risques liés à une confiance excessive dans les concessions d’une puissance impériale.

Le Vietnam et l’Irlande ne comprennent que trop bien à quel point il peut être difficile d’assurer, de défendre et de tenir les promesses de liberté, de justice et d’égalité qui ont motivé et invoqué la lutte pour l’indépendance. Les décennies qui suivent l’atmosphère grisante des jours d’indépendance déclarée sont les plus difficiles.

Cette affinité historique que nous partageons nous donne non seulement une compréhension commune des impacts du colonialisme et des conflits, mais aussi des tâches d’édification de l'État et de satisfaction des demandes des citoyens, et continue de résonner dans nos relations à tous les niveaux. Au cours des dernières décennies, nos deux pays ont parcouru un chemin difficile mais enrichissant, du conflit à des relations fructueuses et harmonieuses avec ceux qui sont les successeurs de nos oppresseurs passés. Nos deux pays apprécient la valeur de la paix et de la stabilité dans un monde turbulent.

En matière d'économie, l'Irlande et le Vietnam sont rapidement passés d'une dépendance à des économies agraires relativement pauvres à des formes de production économique plus diversifiées et ont réalisé des progrès sociaux et économiques significatifs dans un monde complexe et globalisé, de plus en plus interdépendant, et pas seulement sur les questions commerciales, mais qui a pourtant créé des problèmes mondiaux liés, par exemple, à l'impact du changement climatique.

C’est un monde qui a désormais besoin d’une architecture multilatérale mondiale nouvelle et imaginative s’il veut parvenir à un avenir démocratique diversifié, capable de créer un nouveau lien entre les droits sociaux, l’économie et l’écologie.

Le Vietnam doit être félicité pour ses réalisations en matière de réduction de la pauvreté, d’amélioration de l’accès à l’éducation et d’amélioration des infrastructures. Alors qu’il y a trente ans, jusqu’à 60 pour cent de la population vietnamienne vivait dans la pauvreté, le taux de pauvreté multidimensionnelle est aujourd’hui inférieur à 4%.

Cette réalisation remarquable, guidée par un engagement envers les objectifs de développement durable des Nations unies, a transformé la vie et les perspectives de dizaines de millions de personnes. Lors de ma visite, j'ai pu constater par moi-même comment l'énergie et le dynamisme de votre peuple ont rendu ces progrès possibles. De telles réalisations ne constituent guère moins qu’une richesse sociale partagée.

L'approche irlandaise en matière d'aide publique au développement au fil des décennies s'est inspirée de sa propre expérience de famine et de sous-développement. Nous avons donc donné la priorité au soutien à la sécurité alimentaire dans le cadre de notre programme d’aide au développement. Au Vietnam, cela se reflète dans le partenariat agroalimentaire Irlande-Vietnam, qui soutient une production primaire résiliente au climat, la transformation des systèmes alimentaires et le développement des coopératives.

Je sais que le Vietnam s'intéresse particulièrement au mouvement coopératif irlandais, un mouvement qui a promu la démocratie économique dans le contexte de changements politiques radicaux qui ont conduit à l'indépendance il y a plus d'un siècle. De nouveaux défis mondiaux nous ont rappelé qu’il vaut peut-être la peine d’explorer une fois de plus la manière dont nous pourrions construire une économie plus coopérative pour une existence commune florissante, inclusive et durable.

Au cours des dernières décennies, le Vietnam et l’Irlande ont entretenu des relations commerciales et d’investissement mutuellement bénéfiques. Les changements rapides et les nouvelles opportunités ont également entraîné de nouveaux défis considérables, notamment en ce qui concerne les structures économiques et commerciales mondialisées auxquelles le Vietnam et l'Irlande se sont ouverts.

Cela implique des risques qui soulignent l'importance de la transparence et de la responsabilité et soulèvent de sérieuses questions, en particulier avec la montée de tant de modèles de développement irresponsables et inappropriés et d'un déficit démocratique qui, ensemble, aboutissent à une crise de légitimation qui structure le philosophe allemand Jürgen Habermas, écrit pour la première fois il y a environ 50 ans.

Partout, nous pouvons constater à quel point l’aggravation des inégalités et de la pauvreté menace la cohésion sociale, comment le changement climatique, la sécurité alimentaire, la pauvreté mondiale et les migrations sont inextricablement liés, alimentant les déplacements et les conflits, et comment la justice intergénérationnelle est menacée alors que nous assistons à la dégradation rapide de notre environnement naturel à un rythme alarmant - ce que l'on pourrait appeler un échec de l'espèce.

Le rôle du Vietnam en tant que l'un des quatre seuls pays au monde à adhérer au Partenariat pour une transition énergétique juste soutenu par l'UE montre sa détermination à affronter et à diriger la réponse mondiale au changement climatique, dans le but de transformer la capacité du Vietnam en matière d'énergies renouvelables. En répondant et en adoptant des initiatives internationales comme celle-ci, je suis convaincu qu’en tant que communauté mondiale, nous pouvons relever les défis auxquels nous sommes confrontés.

Ceux qui parlent au nom des États doivent désormais aussi parler des problèmes mondiaux. Nous vivons une époque où le militarisme a remplacé la diplomatie. On nous a dit que nous pourrions être au début d’une nouvelle course aux armements nucléaires. Certes, les statistiques le corroborent : l’année dernière, les dépenses militaires mondiales ont augmenté de 6,8 % pour atteindre 2,44 milliards d'USD, le plus élevé jamais enregistré.

Nous devons faire face à la fois à la superficialité et aux fausses fatalités d’un tel discours militariste. Je suggère que nous ne devons jamais perdre de vue les possibilités qui nous restent dans la recherche des conditions d'une paix partagée ; comment nos vies pourraient être libérées sans guerre, famine, faim et cupidité dans un monde juste qui rejette les idéaux empoisonnés de l'impérialisme, du racisme et de "l'altérité" et embrasse les instincts décents de l'humanité ; comment nous pouvons édifier une société d’inclusion chez nous, tout en travaillant avec d’autres nations pour construire un monde de paix, de durabilité et plein d’espoir.

Je profite de cette occasion pour saluer le rôle important et positif joué par le Vietnam dans la sécurité régionale, y compris son approche diplomatique des non-alignés et sa politique des "quatre non" : pas d'alliances militaires, pas de soutien à un pays pour agir contre un autre, pas de bases militaires étrangères ou utiliser le Vietnam comme levier pour contrecarrer d’autres pays, et sans menace ni recours à la force. Cette stratégie de non-alignement et ces relations saines et équilibrées avec les grandes puissances ont bien servi le Vietnam.

Ce qui a été l’évolution non critique des formes économiques et sociales des puissants a toujours été présentée comme une "modernité" des plus désirables.

Nous devrions réfléchir profondément aux opportunités et aux risques qui se présentent à nous, risques que nous partageons. Aucune nation ne devrait jamais être amenée à se précipiter sans réfléchir vers un modèle de développement présenté sous l’apparence illusoire d’une "modernité" mal définie, qui ne fait que donner du crédit à ce qui est un paradigme raté et pernicieux.

Les modèles actuels de commerce et de finance mondiales, de production et d’extraction de ressources sont-ils des modèles qui font réellement progresser l’objectif fondamental du développement humain ?

De tels modèles protègent-ils la hiérarchie des objectifs qui devrait exister - et qui doit être restaurée - entre les résultats économiques et sociaux moralistes ? Quant à quantifier nos réussites ou nos échecs, dans quelle mesure les taux de croissance économique, tels qu’ils sont actuellement définis et mesurés de manière étroite, reflètent-ils la capacité de nos économies à répondre aux besoins fondamentaux de nos citoyens les plus vulnérables et à fournir des services de base universels ?

Ce sont des questions auxquelles nous devons répondre à travers le prisme de notre situation actuelle, mais aussi désormais dans le cadre des nouveaux paramètres des accords mondiaux conclus en 2015 en matière de développement durable et de changement climatique, l'Agenda 2030 des Nations unies sur lequel, hélas, nous sommes donc bien sûr ; en fait, dans certains domaines, nous régressons même.

Nous avons une opportunité historique, et en fait un devoir, de jeter les bases d’un nouveau modèle d’épanouissement humain et d’harmonie sociale. Nous devons affronter la rhétorique militariste désormais omniprésente, voire hégémonique.

L’ampleur des défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés ensemble n’exige pas seulement une récupération des impulsions véritablement idéalistes qui ont poussé nos ancêtres dans leurs meilleurs moments d’altruisme vers un nouveau monde d’indépendance. Cela nécessite également de nouveaux paradigmes de coopération aux niveaux national et international, ainsi qu’une nouvelle recherche, de nature à générer des relations équilibrées et respectueuses entre les peuples du monde et entre les humains et les différentes formes de vie sur notre planète commune.

Aujourd’hui, l’Irlande et le Vietnam sont devenus des pays sur la voie d’un plus grand épanouissement, avec une myriade d’opportunités en vue pour de nouveaux partenariats internationaux.

Mon espoir pour l'approfondissement de nos relations, et je pense que c'est également votre espoir, est que nous parviendrons, ensemble, à édifier une civilisation coopérative, bienveillante et non exploiteuse, informée par le meilleur des traditions et des institutions des nation du monde, mais aussi par la diversité de nos expériences et de nos mémoires collectives - y compris celles qui rappelleront inévitablement d'anciennes blessures, des échecs et des opportunités perdues, mais aussi des visions revigorées et des futurs imaginés et concrétisés, peut-être même en s'appuyant sur des idéaux utopiques.

Une population irlandaise de plus en plus jeune vit actuellement au Vietnam, dont beaucoup travaillent dans le secteur de l'éducation, acquérant et partageant une expérience précieuse. Je vous remercie pour l'accueil chaleureux qu'ils ont reçu. Cet accueil chaleureux est, je le sais, réservé aux nombreux Irlandais qui visitent le Vietnam chaque année pour découvrir ses paysages incomparables et son riche patrimoine culturel.

Ici en Irlande, la communauté vietnamienne est estimée à environ 4.000 personnes. Il s'agit d'une communauté prospère qui apporte une contribution importante et appréciée dans de nombreux domaines de la vie nationale : social, économique et culturel.

Nos deux pays partagent une appréciation et un attachement à la culture, à la fois traditionnelle et contemporaine. Nos peuples accordent une grande valeur à la littérature, à la poésie, à la musique et au chant. Je tiens à remercier chaleureusement les musiciens qui se sont produits pour nous ce soir.

Chers invités, célébrant tout ce que nous avons partagé et partagerons dans une amitié et des relations toujours plus étroites grâce à cette visite, puis-je maintenant vous inviter tous, distingués invités, à vous lever et à me rejoindre pour porter un toast :

Nous souhaitons au président Tô Lâm une bonne santé et une amitié durable entre les peuples irlandais et vietnamien.

VNA/CVN