Un pavillon du Vietnam à l'exposition Global Digital Trade en Chine

>> Le vice-PM Hô Duc Phoc participe aux événements CAEXPO et CABIS en Chine

>> Forum et exposition sur l’économie verte 2024 prévus en octobre prochain

>> Automation World Vietnam & ELECS 2024 : le rendez-vous des géants

Photo : VNA/CVN

Le pavillon comprend 16 stands d'entreprises vietnamiennes de premier plan du commerce numérique, qui présentent plusieurs produits, services et solutions technologiques avancés.

La GDTE, qui se tient du 25 au 29 septembre, est la seule exposition professionnelle internationale de niveau national en Chine sur le thème du commerce numérique. Elle sert de plate-forme pour présenter de nouvelles technologies et de nouveaux produits de ce secteur.

Placée sous le thème "Commerce numérique, accès mondial", la GDTE comprend trois parties principales : exposition, des séminaires et des activités de support, notamment les achats, la publicité et la logistique…

Lors de l'inauguration du pavillon vietnamien, le directeur adjoint de l'Agence de promotion du commerce relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, Hoàng Minh Chiên, a souligné l’importance de la GDTE 2024 car elle crée une plate-forme de coopération pour les entreprises, les dirigeants et les experts du secteur du commerce numérique.

Cet événement permet aux entreprises de présenter non seulement leurs produits et les services mais aussi d'élargir leurs partenariats et de saisir les nouvelles tendances dans le domaine du commerce numérique mondial.

Le pavillon vietnamien à cet événement est organisé par l’Agence de promotion du commerce dans le cadre du Programme national de promotion du commerce 2024.

VNA/CVN