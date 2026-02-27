L’excellence professionnelle et le dévouement caractérisent le système de santé vietnamien

Derrière les portes closes des blocs opératoires, où les chirurgiens œuvrent sans relâche toute la nuit avec une précision extrême, tandis que les familles attendent anxieusement à l’extérieur, se cache le soutien indéfectible du système de santé vietnamien, opérationnel 24 heures sur 24, 365 jours par an.

Photo : VNA/CVN

Traditionnellement célébrée le 27 février, la Journée des médecins vietnamiens est l’occasion d’honorer l’engagement et les sacrifices constants du personnel médical. Aujourd’hui, le secteur de la santé est également reconnu pour son expertise de haut niveau, soutenue par des technologies de pointe et des infrastructures ultramodernes.

De ce fait, les transplantations d’organes complexes, les interventions cardiovasculaires avancées et les procédures de soins intensifs vitales sont désormais réalisées couramment avec un succès remarquable. De plus en plus, les patients font confiance à l’expertise des médecins vietnamiens plutôt que de se faire soigner à l’étranger.

Un exemple frappant s’est produit durant les derniers jours de l’Année du Serpent 2025. Le 27e jour du dernier mois lunaire, alors que les familles se préparaient aux célébrations de l’Année du Cheval 2026, les médecins du Centre médical universitaire de Hô Chi Minh-Ville luttaient contre la montre pour sauver un patient victime de graves complications suite à un accident vasculaire cérébral. Une fois déclaré en état de mort cérébrale, la famille a pris la décision altruiste de faire don de ses organes, sauvant ainsi quatre vies.

Après la constatation de la mort cérébrale le 28e jour du mois lunaire, plus de 200 médecins, infirmières et membres du personnel médical de diverses spécialités se sont réunis pour réaliser cinq interventions chirurgicales synchronisées, dont un prélèvement d'organes, une transplantation cardiaque, une transplantation hépatique et deux transplantations rénales. Ces interventions complexes ont été réalisées durant la nuit et achevées le 29e jour du même mois.

Photo : BVCC/CVN

Le Prof.-Docteur Nguyên Hoàng Dinh, directeur adjoint du Centre médical universitaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que les opérations avaient posé d'importants défis professionnels et organisationnels, d'autant plus que la plupart des activités étaient ralenties par les fêtes du Nouvel An lunaire. Il a insisté sur le fait que ce succès n'était pas seulement une prouesse technique, mais aussi le reflet du dévouement et du sens des responsabilités exceptionnels dont a fait preuve le personnel médical. Nombre d'entre eux étaient retournés à l'hôpital immédiatement après avoir reçu l'appel, alors même qu'ils étaient en voyage pour les fêtes du Têt.

"Ce qui m’a le plus touché, a-t-il ajouté, c’est l’esprit de mobilisation de près de 200 médecins, infirmières, techniciens et personnels qui ont accompli cet exploit extraordinaire". Il a exprimé sa profonde gratitude pour leur compassion et leur disponibilité, soulignant que ces actes témoignent d’un véritable dévouement envers les patients.

La transplantation d'organes, a expliqué le Docteur Nguyên Hoàng Dinh, est une course contre la montre qui exige une coordination sans faille entre de nombreux services, des urgences à la chirurgie, en passant par l'anesthésie, les analyses, les banques de sang et les soins post-transplantation. La capacité de l'hôpital à mobiliser près de 200 membres du personnel pendant les fêtes a démontré sa disponibilité constante, sans aucun répit lorsque la vie des patients est en jeu.

Lorsque les patients échappent à la mort, que leurs signes vitaux se stabilisent et que les cœurs transplantés battent vigoureusement dans de nouveaux corps, la joie partagée par l’équipe médicale est immense. Sauver des vies au seuil du Nouvel An lunaire donne à ces actes une signification encore plus profonde, offrant espoir et renouveau aux patients et à leurs familles.

Les quatre transplantations d'organes réussies au début de l'année lunaire ont non seulement marqué une importante réussite professionnelle, mais ont également souligné l'engagement stratégique et à long terme de l'hôpital à devenir un centre de transplantation de renommée mondiale, répondant aux normes régionales.

Le Docteur Nguyên Hoàng Dinh a exprimé sa conviction que cet esprit de disponibilité, de dévouement et de travail d'équipe continuerait de servir de fondement à la croissance durable de l'hôpital et à sa mission de sauver encore plus de vies à l'avenir.

Il a également exprimé sa profonde gratitude aux familles des donneurs dont les décisions, prises dans des moments de deuil intense, ont transformé la douleur en une nouvelle vie pour d'autres.

Quelques jours plus tard, au petit matin du 23 février 2026, l’hôpital a réalisé une nouvelle transplantation cardiaque salvatrice sur une fillette de 11 ans atteinte d’insuffisance cardiaque terminale, grâce à un cœur prélevé à l’hôpital Bach Mai de Hanoï. À ce jour, le Centre médical universitaire de Hô Chi Minh-Ville a réalisé avec succès 214 transplantations d’organes, sauvant ainsi autant de vies.

VNA/CVN