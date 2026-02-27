Santé

Hô Chi Minh-Ville lance le modèle des "Équipes de soins de santé continus de proximité"

Le 27 février, le poste de santé du quartier de Xuân Hòa, à Hô Chi Minh-Ville, a officiellement lancé le modèle des "Équipes de soins de santé continus de proximité", destiné à offrir des services de soins de santé primaires selon une approche continue, globale et ancrée au plus près de la population.

>> Le chef du gouvernement salue une profession noble au service de la santé

>> Vers une approche globale des soins de santé maternelle et infantile

>> L’excellence professionnelle et le dévouement caractérisent le système de santé vietnamien

Dans ce cadre, le poste de santé de Xuân Hòa a constitué six équipes chargées d’assurer la gestion, le suivi et la prise en charge régulière de la santé des habitants directement au sein de la communauté. S’appuyant sur un logiciel de gestion des dossiers médicaux électroniques individuels et familiaux, ces équipes accordent une attention particulière aux personnes âgées, aux patients atteints de maladies chroniques, aux femmes enceintes, aux enfants ainsi qu’aux groupes vulnérables. L’objectif est de garantir un accès rapide, pratique et efficace aux services de santé.

Pham Thi Châu, directrice adjointe du poste de santé de Xuân Hòa, précise que chaque équipe se compose de 9 à 10 professionnels de santé et de collaborateurs communautaires, couvrant un bassin de 6.000 à 6.700 habitants. Leur fonctionnement repose sur les principes de la médecine familiale, avec le citoyen placé au centre du dispositif. L’accent est mis sur la prévention, la gestion de la santé tout au long de la vie, le dépistage précoce et la prise en charge initiale des problèmes de santé. Les équipes assurent également le conseil, l’éducation sanitaire, le suivi de l’observance thérapeutique et l’orientation vers les structures spécialisées lorsque nécessaire.

Pour Tang Chí Thuong, directeur du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, ce modèle constitue une réponse adaptée dans le contexte de réforme du système de santé de base et contribue à l’objectif de protection, de soins et d’amélioration de la santé publique. "Il s’agit d’une montée en gamme qualitative globale, marquant le passage d’une “médecine réactive” à une “gouvernance durable de la santé pour tous”. Ce modèle, entièrement nouveau par rapport aux pratiques antérieures, transforme le poste de santé, désormais proactif dans la gestion de la santé des habitants de son territoire", a-t-il souligné.

À l’occasion de ce lancement, le Comité populaire du quartier de Xuân Hòa a également inauguré le nouveau siège du poste de santé, doté d’équipements médicaux essentiels pour les consultations et soins de première ligne, la gestion des maladies non transmissibles, la santé maternelle et infantile, le programme élargi de vaccination, la prévention et le contrôle des épidémies ainsi que la médecine préventive. Parmi les équipements nouvellement investis figurent un électrocardiographe, un appareil d’échographie, un système de radiographie, un colposcope, un endoscope ORL, des analyseurs biologiques de base, du matériel d’urgence ainsi qu’un système informatique dédié à la gestion des dossiers médicaux électroniques, appuyé par une équipe médicale pluridisciplinaire complète.

Lors de la cérémonie d’inauguration, le poste de santé de Xuân Hòa a signé des protocoles d’accord avec six hôpitaux de référence : l’Hôpital Nhân dân Gia Định, l’Hôpital d’ophtalmologie de Hô Chi Minh-Ville, l’Hôpital ORL de Hô Chi Minh-Ville, l’Hôpital de dermatologie de Hô Chi Minh-Ville, l’Hôpital de médecine traditionnelle de Hô Chi Minh-Ville et l’Institut Pasteur de Hô Chi Minh-Ville, afin de renforcer la qualité professionnelle et l’expertise technique.

Situé au cœur de Hô Chi Minh-Ville, le quartier de Xuân Hòa compte plus de 38.000 habitants et se caractérise par une forte densité de population. D’ici fin 2026, les autorités locales visent la création de dossiers médicaux électroniques individuels pour plus de 90% des résidents de la zone pilote ; la mise à jour continue et complète des dossiers pour plus de 95% des personnes à haut risque ; et la prise en charge, le suivi et la poursuite du traitement, au sein des équipes de soins, de plus de 70% des patients stabilisés souffrant d’hypertension artérielle ou de diabète.

Texte et photos : Quang Châu/CVN