Khanh Hoà renforce la lutte contre la pêche INN

Le 24 février après-midi, lors d’une réunion sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), le président du Comité populaire provincial de Khanh Hoà, Trân Phong, a demandé aux services, agences et localités de se concentrer sur la résolution des problèmes en suspens dans la lutte contre l'INN.

Photo : BaoKhanhHoa/CVN

Priorité aux tâches essentielles et urgentes

Lors de cette réunion, Nguyên Trong Chanh, directeur adjoint du Service provincial de l'agriculture et de l'environnement, a déclaré que Khanh Hoà avait appliqué rigoureusement, ces derniers temps, les directives du Premier ministre et du responsable du Comité national de pilotage de la lutte contre l'INN. Toutefois, pour éliminer la pêche INN et contribuer à l'effort national visant à lever l'avertissement de la Commission européenne ("carton jaune"), plusieurs tâches essentielles et urgentes doivent être traitées avec détermination par les agences, les unités et les localités de la province de Khanh Hoà. Concernant la gestion de la flotte de pêche, il est nécessaire d'appliquer rigoureusement la réglementation relative à la numérotation et au marquage des navires de pêche, y compris ceux de moins de 6 m et ceux utilisés pour l'aquaculture. Khanh Hoa continue de vérifier et de mettre à jour les données relatives à chaque navire de pêche (propriétaire, numéro d'identification national, adresse, numéro de téléphone, etc.) dans la base de données VNFishbase, liée à la base de données démographique VNeID. Elle contrôle et sanctionne strictement les navires de pêche ne respectant pas les exigences opérationnelles.

En ce qui concerne le contrôle des opérations des navires de pêche, il est nécessaire de surveiller de près les départs et les arrivées des navires dans les ports ainsi que de contrôler et de superviser les navires de pêche opérant en mer. Des mesures strictes seront prises à l'encontre des navires de pêche qui ne respectent pas les exigences mais pratiquent clandestinement des activités de pêche.

Concernant la traçabilité des fruits de mer pêchés, outre le déploiement du système électronique de traçabilité des produits de la mer (eCDT) et du journal de bord électronique de pêche, d'achat et de transbordement (eLogbook), les localités et les agences compétentes doivent surveiller de près et empêcher les navires de pêche d'accoster et de décharger leurs produits dans les zones côtières. Elles doivent également revoir et mettre à jour régulièrement la liste des navires et des pêcheurs présentant un risque élevé de violation des eaux territoriales afin de mettre en œuvre des mesures préventives proactives et anticipées, et ainsi empêcher tout incident de ce type.

Photo : BaoKhanhHoa/CVN

Gestion stricte des flottes de pêche

Selon Trinh Minh Hoàng, vice-président du Comité populaire provincial et chef du comité directeur provincial de la pêche INN, l'ensemble du système politique et les pêcheurs de la localité doivent se concentrer sur la résolution définitive des lacunes dans la lutte contre la pêche INN. Le Service de l'agriculture et de l'environnement et les autres organismes compétents de la province doivent inspecter et corriger régulièrement la mise en œuvre par les autorités locales afin de garantir l'efficacité de la lutte contre la pêche INN dans la province et d'obtenir des changements concrets. Il convient notamment d'empêcher les navires de pêche d'accoster et de décharger des fruits de mer dans les zones côtières, de gérer strictement les flottes de navires ne respectant pas les conditions d'exploitation et de garantir l'hygiène environnementale dans les ports de pêche.

Concernant les 228 navires de pêche ne respectant pas les conditions d'exploitation dans la province, les localités disposent actuellement de divers moyens de surveillance et de gestion. Par exemple, dans le quartier de Bac Nha Trang, 17 navires ont été jugés non conformes aux normes de navigation. Les autorités locales ont installé des dispositifs d'immobilisation des gouvernails et surveillent de près ces bateaux de pêche. Dans le quartier de Dông Hai, 12 navires ont été jugés non conformes, et les autorités locales ont désigné un site de gestion centralisée pour ces navires et ont fourni des conseils et un soutien aux armateurs pour accomplir les démarches d'immatriculation nécessaires afin de garantir leur conformité aux normes de navigation. D'autres localités surveillent les navires de pêche non conformes à l'aide de preuves photographiques et de données de géolocalisation.

Photo : BaoKhanhHoa/CVN

Lors de la réunion, le président Trân Phong a souligné que les unités et les localités devaient s'attacher à résoudre les problèmes en suspens liés à la lutte contre la pêche INN, à appliquer rigoureusement la réglementation et à prévenir toute infraction. Il a demandé aux localités côtières de concentrer leurs efforts et de mettre en œuvre des mesures strictes pour gérer les navires de pêche non conformes, les empêchant résolument de naviguer, et de procéder immédiatement au contrôle et au marquage des navires de pêche conformément à la réglementation. En coordination avec les organismes compétents, il convient d'examiner et de traiter les cas afin d'empêcher tout navire de pêche d'accoster ou de décharger des produits dans les zones côtières. Le président du Comité populaire de la commune est responsable devant celui de la province de la lutte contre la pêche INN dans sa juridiction.

Le président Trân Phong a également demandé à l'équipe d'inspection interministérielle provinciale de finaliser d'urgence l'examen des dossiers relatifs aux infractions administratives commises par les navires de pêche utilisant des dispositifs de suivi et dépassant les zones de pêche autorisées. Il s'agit notamment d'identifier les cas justifiant leur classement et ceux qui ne le justifient pas, et de les traiter conformément à la réglementation. Par ailleurs, les services, les agences et les localités doivent coordonner et échanger efficacement des informations afin de mener à bien la lutte contre la pêche INN.

Mise en œuvre efficace des mesures

Le 24 février après-midi, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà, président du Comité national de pilotage de la lutte contre la pêche INN, a présidé la 31e réunion de ce comité. La réunion s'est tenue en ligne, permettant la participation des localités côtières de tout le pays.

Photo : VNA/CVN

Après avoir entendu les rapports des responsables du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, de plusieurs ministères et agences centrales, ainsi que de plusieurs provinces et villes côtières, sur la mise en œuvre des mesures de lutte contre la pêche INN et les préparatifs en vue de la collaboration avec l'équipe d'inspection de la Commission européenne, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a demandé aux ministères, secteurs et localités de revoir les missions qui leur avaient été confiées par le Premier ministre et le président du Comité national de pilotage de la lutte contre la pêche INN afin de se concentrer sur une mise en œuvre efficace de ces mesures.

Il faut poursuivre la mise en œuvre du plan d'inspection renforcée de l'application des mesures de lutte contre la pêche INN. Ce ministère, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, est chargé de préparer le programme et le déroulement de la prochaine inspection menée par la Commission européenne.

Tân Dat/CVN