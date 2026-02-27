Le développement des forêts côtières au service de l’économie verte

Après cinq ans de mise en œuvre, le projet "Protection et développement des forêts côtières afin de faire face au changement climatique et de promouvoir la croissance verte pour la période 2021-2030" a enregistré des résultats significatifs. Ces avancées témoignent des efforts soutenus déployés pour restaurer et développer les forêts côtières, véritables "boucliers verts" du pays.

>> Planter 62.000 arbres pour réduire les dommages causés par les intempéries

>> Le "Têt de plantation d’arbres" 2026 sous le signe de la protection forestière

>> Bouclier vert côtier : succès et défis du projet 2021-2030

Photo : VNA/CVN

Surmonter de nombreux défis

Les zones côtières du Vietnam, en particulier le delta du Mékong (qui concentre 75% des mangroves du pays), sont fortement touchées par la montée du niveau de la mer, l’érosion côtière et la perte des forêts de protection et des forêts spéciales (mangroves, forêts brise-vent et anti-sable). Ces phénomènes sont principalement dus au changement climatique et aux activités humaines (aquaculture, construction, déforestation).

Approuvé par le Premier ministre le 4 octobre 2021, le projet est considéré comme une solution globale majeure visant à restaurer et développer les forêts côtières afin de renforcer la résilience climatique et de promouvoir un développement durable, pour un Vietnam plus vert.

Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, pour la période 2021-2025, les villes et provinces côtières ont protégé 281.000 ha de forêts côtières, soit 102% de l’objectif fixé, et planté 11.627 ha de forêts (dont 7.741 ha de mangroves), atteignant 58% du plan prévu.

Ces résultats ont permis d’améliorer la superficie et la qualité des forêts, de renforcer leur rôle protecteur et d’honorer les engagements internationaux du Vietnam en matière de lutte contre le changement climatique et l’élévation du niveau de la mer.

Malgré ces progrès, la restauration des forêts côtières reste confrontée à de nombreux obstacles : tempêtes fréquentes, marées hautes, érosion accélérée, raréfaction des terres disponibles, occupations illégales, pollution industrielle et aquacole, qui compliquent la plantation et la protection durable.

Selon le Dr Nguyên Thanh Phong, expert de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), la restauration des mangroves dans les zones vulnérables nécessite de nouvelles approches conciliant efficacité économique et bénéfices environnementaux.

Une mobilisation collective pour la restauration

Photo : VNA/CVN

Pour la période 2026-2030, les objectifs demeurent ambitieux : planter 5.088 hectares de nouvelles forêts et restaurer ou enrichir 1.514 hectares supplémentaires.

D’après Triêu Van Luc, vice-directeur du Département des forêts et de la protection forestière, les localités côtières doivent intensifier les études de terrain, sélectionner des espèces adaptées, appliquer des techniques sylvicoles modernes et développer des modèles intégrant protection forestière et moyens de subsistance durables pour les communautés riveraines.

Il est également nécessaire de diversifier les sources de financement, de poursuivre efficacement les projets d’APD et d’encourager la participation des organisations, entreprises et particuliers afin de renforcer la biodiversité et la capacité de stockage du carbone forestier.

De nombreux projets soutenus par des organisations et bailleurs nationaux et internationaux contribuent à la fois à la restauration et à la plantation des forêts côtières, au développement de moyens de subsistance durables, à l’économie circulaire et à la transition verte au niveau local.

Le projet "Renforcement de la résilience des zones côtières du delta du Mékong par la restauration des mangroves et des solutions fondées sur la nature", mis en œuvre par l’UICN de 2023 à 2027 à Cà Mau et Cân Tho.

Le Fonds mondial pour la nature (WWF-Vietnam) mène deux projets : l’un visant à renforcer la résilience climatique des mangroves, des écosystèmes agricoles et des communautés locales (2022-2025), et l’autre à restaurer 150 ha de mangroves et à améliorer les moyens de subsistance au parc national de Mui Cà Mau (2020-2025).

La restauration et le développement du "bouclier vert" accordent une place centrale aux populations riveraines. Selon Phan Minh Chi, vice-directeur du Département de l’Agriculture et de l’Environnement de la province de Cà Mau, l’adhésion et la participation active des habitants constituent le facteur déterminant pour une protection forestière durable.

La prise de conscience croissante des bénéfices des forêts, notamment grâce au modèle "forêt-crevette" durable, incite de plus en plus les communautés à s’impliquer dans la protection et la restauration, tout en adoptant des pratiques de production plus respectueuses de l’environnement, a souligné Phan Minh Chi.

VNA/CVN