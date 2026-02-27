L’Hôpital Tâm Anh établit un record asiatique en neurochirurgie assistée par l’IA

L’Hôpital général Tâm Anh de Hô Chi Minh-Ville a été reconnu par le Livre des records d’Asie et le Livre des records du Vietnam pour avoir réalisé le plus grand nombre d’interventions chirurgicales crâniennes et rachidiennes assistées par l’IA au Vietnam et en Asie.

Photo : Hôpital général Tâm Anh/CVN

Entre 2023 et 2025, l’hôpital a réalisé avec succès 208 interventions chirurgicales grâce au système Modus V Synaptive, actuellement le seul système robotique de neurochirurgie guidé par l’image et assisté par l’IA au Vietnam, établissant ainsi simultanément des records nationaux et continentaux.

Cette double reconnaissance marque une étape importante dans le développement de la neurochirurgie de haute précision au Vietnam et témoigne de la capacité croissante du pays à maîtriser les technologies médicales de pointe.

Le Modus V Synaptive intègre de nombreuses technologies de pointe, notamment un système de navigation 3D avancé guidé par l’image ; une planification et une simulation chirurgicales préopératoires en réalité virtuelle ; un bras robotisé pour une précision microchirurgicale optimale ; et un système de visualisation haute définition offrant un champ opératoire élargi.

La plateforme a été utilisée dans des interventions crâniennes et rachidiennes complexes, notamment pour les tumeurs cérébrales, les tumeurs des gaines nerveuses, la chirurgie d’urgence des hémorragies intracérébrales (HIC), les malformations vasculaires cérébrales, les tumeurs du canal rachidien, les lésions vasculaires de la moelle épinière et les hernies discales.

Selon les données cliniques publiées par l’hôpital, le système d’assistance par intelligence artificielle a atteint un taux de réussite chirurgicale supérieur à 95%, tout en réduisant les pertes sanguines peropératoires de 79% et en raccourcissant le temps de récupération postopératoire d’environ 40%. Cette technologie permet également une préservation maximale des fonctions motrices et de la parole.

Lors de la cérémonie de certification, le Professeur Hoàng Quang Thuân, académicien et président du Conseil fondateur du Livre des records du Vietnam, a souligné que cette performance représente non seulement l’excellence de l’établissement, mais aussi une étape importante pour le secteur de la santé vietnamien dans son intégration à l’innovation médicale mondiale.

Il a insisté sur le fait que ce record revêt une importance à la fois scientifique et technologique et humanitaire, démontrant que le système de santé privé vietnamien s’impose comme un pionnier de la transformation numérique et des technologies chirurgicales de pointe.

"Je suis convaincu que cette étape importante jettera les bases de nouvelles avancées médicales et contribuera à renforcer la position du Vietnam dans le domaine de la médecine régionale et mondiale", a-t-il déclaré.

En 2025, l’hôpital a également été inscrit au Livre des records d’Asie comme le premier hôpital d’Asie à exploiter un laboratoire d’embryologie conforme à la norme ISO 5, selon le modèle du "laboratoire dans le laboratoire", pour la manipulation des gamètes et la culture embryonnaire.

VNA/CVN