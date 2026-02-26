Dà Nang : un ressortissant étranger surpris en train de piloter un drone illégalement

Les forces compétentes de la ville de Dà Nang ont découvert et sanctionné un ressortissant étranger pour avoir piloté un drone sans autorisation.

Photo : Lao Dông/CVN

Vers 13h00, le 26 février, lors d’une patrouille dans le quartier d’An Hai, à l’intersection des rues Vo Van Kiêt et Vo Nguyên Giap, les forces de contrôle des véhicules sans pilote (UAV) ont surpris un homme en train de faire voler un drone sans autorisation préalable des autorités compétentes.

L’intéressé a déclaré se nommer Oleksandr Patlan (né en 1991, de nationalité allemande), et être en séjour touristique à Dà Nang. Les autorités locales ont dressé un procès-verbal, saisi l’appareil et transmis le dossier au Commandement militaire municipal pour traitement conformément à la loi.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’une campagne de contrôle permanent, 24 heures sur 24, lancée par le Commandement militaire de Dà Nang afin de prévenir toute utilisation illégale d’aéronefs sans pilote sur le territoire. Deux jours plus tôt, un autre cas de survol non autorisé avait déjà été sanctionné dans la ville.

VNA/CVN