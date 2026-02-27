Chaque médecin doit être un point d’appui pour les patients, selon le chef du Parti

À l’occasion du 71 e anniversaire de la Journée des médecins du Vietnam (27 février 1955 - 27 février 2026), le 27 février après-midi à Hanoï, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, s’est rendu à l’Hôpital de l’Amitié pour présenter ses vœux aux cadres, médecins et personnels de santé de l’établissement.

Photo : VNA/CVN

Présentant le bilan de 2025 et les priorités pour 2026, Nguyên The Anh, directeur de l’Hôpital de l’Amitié, a indiqué que la protection de la santé et les soins médicaux destinés aux cadres de haut rang constituent une mission politique particulièrement importante, identifiée comme la priorité absolue de l’établissement.

Parallèlement, l’hôpital continue d’affirmer son rôle en tant que centre de formation pratique de référence et de renforcer la recherche scientifique afin d’améliorer la qualité professionnelle et le prestige académique.L’établissement a mis en œuvre une feuille de route globale de transformation numérique, comprenant le déploiement des dossiers médicaux électroniques, l’abandon total des dossiers papier, la généralisation de la signature numérique et le développement d’une application mobile destinée au personnel médical, facilitant la prescription, l’exécution et la consultation des actes médicaux, ainsi que l’accès aux résultats d’examens complémentaires.

S’adressant aux cadres, médecins et personnels de l’hôpital, le secrétaire général du Parti leur a adressé ses salutations et ses meilleurs vœux, ainsi qu’à l’ensemble des travailleurs du secteur de la santé à travers le pays. Il a rappelé l’enseignement du Président Ho Chi Minh : "Le médecin doit être comme une mère bienveillante", soulignant que le soignant n’est pas seulement un professionnel, mais aussi un acteur porteur d’une mission morale et humaniste au service du peuple.

Il a affirmé qu’en plus de sept décennies de développement, le secteur de la santé vietnamien s’était progressivement affirmé comme l’un des piliers essentiels de l’édification et de la défense nationales, disposant aujourd’hui d’un réseau sanitaire de plus en plus complet et modernisé, capable de maîtriser des techniques médicales avancées.Le secrétaire général a souligné que le secteur de la santé avait contribué de manière importante à l’amélioration de la santé, de la qualité de vie et de l’espérance de vie de la population, constituant une expression vivante du caractère humaniste de l’État vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti et de la Résolution n°72-NQ/TW du Bureau politique, il a appelé le secteur de la santé à redoubler d’efforts pour répondre aux attentes croissantes de la population et progresser vers une couverture sanitaire universelle, garantissant un accès équitable et de qualité aux soins.

Il a insisté sur la nécessité de placer le patient au centre de toutes les activités, affirmant que chaque hôpital doit être un lieu où le malade vient avec confiance et repart rassuré, et que chaque médecin doit être un véritable point d’appui pour les patients dans les moments les plus difficiles.

Se félicitant des résultats obtenus par l’Hôpital de l’Amitié dans la prise en charge et la protection de la santé des cadres dirigeants du Parti et de l’État, il a souligné l’importance particulière de cette mission, qui exige un haut niveau de compétence professionnelle, un sens aigu des responsabilités et un dévouement absolu.

À cette occasion, le secrétaire général du Parti s’est également rendu au service de réanimation et de toxicologie pour rendre visite et offrir des présents aux patients gravement malades en cours de traitement.

VNA/CVN