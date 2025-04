Hô Chi Minh-Ville

Visites de la forêt de Rung Sac : base de révolution

À l’occasion du 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30/04/1975), du centenaire de la Presse révolutionnaire vietnamienne (21/06/1925) et du 75 e anniversaire de la fondation de l’Association des Journalistes du Vietnam (21/04/1950), Hô Chi Minh-Ville a organisé diverses activités marquantes, dont un retour aux sources dans l’ancienne base de Rung Sac, symbole de bravoure durant la guerre.

Le 24 avril 2025, une délégation composée de journalistes, reporters et rédacteurs issus de la presse nationale et de Hô Chi Minh-Ville a entrepris un voyage de retour aux sources dans la forêt de Rung Sac. Ce fut un moment de recueillement pour rendre hommage aux héros martyrs tombés pour la patrie, mais aussi l’occasion de mieux comprendre les années de lutte acharnée du peuple vietnamien.

Dans une atmosphère empreinte de solennité, la délégation a tenu une cérémonie d’offrande d’encens et de fleurs au pied du monument dédié aux commandos de Rung Sac. La fumée parfumée s’élevait lentement dans les airs, portant avec elle la profonde reconnaissance des générations présentes envers les 915 soldats tombés en ces lieux, dont 542 reposent encore sans sépulture retrouvée.

Les vétérans n’oublient jamais leurs compagnons

De nombreuses délégations d’anciens combattants venues de Hô Chi Minh-Ville, Long An, An Giang, Tiên Giang et d’autres localités ont également convergé vers la forêt de Rung Sac. Pour eux, il ne s’agissait pas d’une simple visite, mais d’un retour chargé de souvenirs, vers leurs camarades chers.

Đông Quang Toan, président de l’Association des anciens combattants du 9e quartier, arrondissement 3 (Hô Chi Minh-Ville), a partagé avec émotion : "Cinquante ans après la Libération, certains d’entre nous ont encore la chance de raconter nos histoires, mais nombre de nos frères ne sont jamais revenus. Beaucoup demeurent disparus. C’est une douleur que nous portons toujours. Aujourd’hui, nous venons ici non seulement pour prier, mais aussi pour faire une promesse solennelle : celle de ne jamais les oublier".

Un peu plus loin, les anciens combattants du district de Gò Công Tây (province de Tiên Giang) attendaient en silence leur tour pour allumer un bâton d’encens, dans un murmure poignant : "Nous sommes toujours là, nous vous souvenons et nous ne vous avons jamais oubliés".

La jeunesse en héritage de mémoire

Ce pèlerinage vers les lieux historiques n’est pas seulement un moment de commémoration, mais aussi une opportunité pour les jeunes générations de mieux comprendre et perpétuer la tradition patriotique. C’est pourquoi Mme Lê Thị Hà, enseignante venue de la ville de Hòa Bình (province de Hòa Bình), a choisi Rung Sac comme première étape de son voyage dans le Sud avec sa famille.

"J’ai beaucoup lu dans les livres et les journaux, mais c’est en venant ici que j’ai réellement ressenti l’âpreté des combats et le courage de nos aînés. Savoir que 915 soldats sont tombés ici, dont plus de la moitié n’ont pas encore été retrouvés, m’a profondément émue. Ma famille a été bouleversée par les récits de ces exploits héroïques et de ces sacrifices silencieux", a confié Mme Hà.

De nombreux journalistes chevronnés ont également exprimé leur émotion. Le journaliste Thành Luân (journal Đại Đoàn Kết) a confié que, bien qu’il soit venu à plusieurs reprises à Rung Sac, chaque visite lui procurait une émotion différente : "Mon père et mon grand-père ont tous deux combattu pour la libération du pays. En me tenant sur cette terre sacrée, je ressens encore plus le devoir du journaliste : transmettre les valeurs nobles, rallumer la flamme de la tradition pour les générations futures".

Le journaliste Vũ Trọng Thịnh (journal Tiên Phong) a souligné le rôle des journalistes en temps de paix : "Nous ne portons pas les armes comme les anciens, mais notre plume aujourd’hui est aussi une arme. Revenir dans ces anciennes zones de combat comme Rung Sac nous rappelle notre mission sacrée : écrire pour honorer, pour préserver l’histoire, pour que personne ne soit oublié".

Souvenirs héroïques de la mangrove

Rung Sac, vaste zone inondée et marécageuse au relief complexe, fut le bastion du 10e régiment de commandos. Cachés sous les palétuviers et les mangroves, les combattants ont mené des actions audacieuses : couler les navires ennemis sur la rivière Lòng Tàu, incendier les dépôts de carburant de Nhà Bè, attaquer le port de Cát Lái... Chaque mission fut un exploit, chaque soldat, un héros.

Durant le programme de retour aux sources, des journalistes ont écouté des récits sur la vie et les combats des commandos et du peuple de Cân Gio en temps de guerre. Du poste médical d’urgence à l’atelier de confection des uniformes en passant par l’intendance, chaque détail a ravivé l’image vibrante d’une époque héroïque inoubliable.

Le journaliste Huu Duyên (Agence Vietnamienne d’Information) a confié, la voix émue : "En entendant ces récits et en voyant de mes propres yeux les lieux où les soldats ont vécu, combattu et sont tombés, je comprends mieux pourquoi notre pays a pu conquérir son indépendance. Leurs sacrifices sont un héritage que ceux d’entre nous, qui vivons en paix aujourd’hui, ne doivent jamais oublier".

Héritiers de l’histoire, bâtisseurs de demain

Parallèlement à Rung Sac, Hô Chi Minh-Ville a aussi organisé d’autres voyages de retour aux sources : aux tunnels de Cu Chi sous le thème "Terre d’acier - rempart de la révolution", ou encore dans les lieux emblématiques du centre-ville comme le Musée d’Histoire de la ville, le Palais de la Réunification… Tous visent à raviver l’histoire, éveiller le patriotisme, en particulier chez les jeunes et au sein des journalistes - ces transmetteurs d’idées et d’engagement.

Le retour aux sources n’est pas qu’un simple déplacement géographique : c’est un voyage intérieur, chargé d’émotion, de responsabilité et de fierté. Les bâtonnets d’encens allumés à Rung Sac ne sont pas de simples offrandes, mais des serments silencieux - celui de continuer à marcher dans les pas de nos ancêtres pour défendre et bâtir la nation.

Texte et photos : Quang Châu/CVN