"Le parfum intemporel de la mémoire" : nouvelle collection de gâteaux de lune de Pan Pacific Hanoi

Alors que l’automne s’installe doucement sur la capitale, l’hôtel Pan Pacific Hanoi présente sa nouvelle collection de gâteaux de la mi-automne 2026, baptisée Hương Mộc Lưu Niên ("Le parfum intemporel de la mémoire"). Plus qu’un simple cadeau de saison, il s’agit d’une œuvre d’art, fruit d’un engagement constant à préserver les valeurs culturelles traditionnelles tout en insufflant une touche contemporaine.

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Inspirée par la délicatesse de la fleur de mộc (osmanthus) et les souvenirs empreints de nostalgie, la collection évoque la douceur des retrouvailles familiales. Chaque boîte de gâteaux est conçue comme une invitation à ralentir le rythme, à savourer un thé parfumé et à partager des instants de convivialité sous la lumière de la pleine lune. Le design des coffrets illustre une subtile rencontre entre élégance classique et modernité : des motifs floraux raffinés se déploient sur des teintes chaleureuses, rehaussées de détails dorés, conférant aux boîtes une allure luxueuse et intemporelle.

La collection propose 18 modèles de coffrets, allant des boîtes traditionnelles de 4 ou 8 gâteaux aux ensembles VIP haut de gamme, associés à du thé, des vins fins et même un élégant support de stylo artisanal. Côté saveurs, 8 garnitures uniques et préparées à la main composent cette palette gustative : jaune d’œuf salé, ananas premium, haricot mungo au lait de coco, taro, café et fromage, thé vert, thé noir, ainsi que graine de lotus et longane.

Disponible du 10 juillet au 25 septembre 2026, la collection est proposée à partir de 798.000 dôngs (hors TVA). Plusieurs offres exclusives accompagnent ce lancement : une boîte offerte pour 10 achetées avant le 20 août, réductions pour les commandes de plus de 50 boîtes, livraison gratuite dans un rayon de 5 km pour un minimum de 20 boîtes, et personnalisation gratuite du logo d’entreprise pour les commandes anticipées.

Avec "Le parfum intemporel de la mémoire", Pan Pacific Hanoi entend offrir bien plus qu’un gâteau : une expérience sensorielle et culturelle, un hommage à la mémoire et aux liens qui se tissent au fil des saisons.

Voici les coordonnées complètes pour obtenir plus d’informations ou passer commande auprès du Pan Pacific Hanoi :

Ms. Phuong : (+84) 904 300 091 | Email : phuong.ngo@panpacific.com

Ms. Chi : (+84) 936 129 166 | Email : fnb.pphan@panpacific.com

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