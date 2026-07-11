Le raffinement du thé au lotus de Quang An

Surnommé “le plus noble depuis des siècles”, le thé parfumé au lotus de Quang An (aujourd’hui situé dans le quartier de Tây Hô, à Hanoï) incarne l’un des joyaux de la culture gastronomique de la capitale.

>> Le thé au lotus du lac de l’Ouest, une spécialité de Hanoï

>> Le thé au lotus du lac de l’Ouest, une spécialité subtile de Hanoï

>> Quand le lotus raconte l'histoire de Hanoï

Né de l’alliance subtile entre la douceur délicate du thé vert et le parfum pur du lotus Bach Diêp (nom scientifique Nelumbo nucifera) du lac de l’Ouest, ce produit d’exception exprime toute l’identité et le raffinement de Hanoï.

Derrière cette saveur élégante se cache un savoir-faire traditionnel transmis de génération en génération. L’art du parfumage du thé au lotus est le fruit de la dextérité, de la patience et de la passion des artisans. De la sélection rigoureuse des ingrédients au long processus d’imprégnation du parfum, qui s’étend sur plusieurs jours, chaque lot de thé témoigne de la valeur d’un métier artisanal qui contribue à préserver l’héritage culturel de Thang Long-Hanoï.

Le parfumage du thé au lotus du lac de l’Ouest obéit à un rituel d’une grande minutie. À chaque étape, une couche de thé est recouverte d’une couche d’étamines (“riz de lotus”) prélevées au cœur de la fleur selon une proportion d’environ 200 grammes pour un kilo de thé.

Le mélange est ensuite laissé en repos pendant deux à trois jours, avant que le thé ne soit retiré, délicatement séché, puis tamisé pour ôter les étamines fanées. Une nouvelle couche de riz de lotus frais est alors ajoutée, et l’opération recommence.

Pour obtenir un kilo de thé au lotus, il faut ainsi répéter ce travail d’imprégnation du parfum cinq à sept fois. Ce n’est qu’au terme de ce patient processus, étalé sur quinze à vingt et un jours, que le thé révèle pleinement toute la profondeur et la subtilité de son arôme.

Texte et photos : Khanh Hoa - Phuong Nga/VNA/CVN