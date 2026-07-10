À Vienne, le pho raconte l’âme du Vietnam

L’ambassade du Vietnam en Autriche, en collaboration avec l’association We Love Pho, l’Association de la culture culinaire de Ninh Binh et huit maîtres artisans et experts culinaires venus du Vietnam, a organisé au restaurant Pho Saigon, à Vienne, un événement consacré au pho et à la gastronomie vietnamienne.

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Photo : VNA/CVN

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un périple à travers l’Europe, comprenant neuf étapes dans six pays.

L’événement a réuni près d’une centaine de participants, parmi lesquels des représentants des ministères autrichiens, des ambassadeurs, des chargés d’affaires, des représentants d’organisations internationales basées à Vienne, ainsi que des membres de la communauté vietnamienne, des entrepreneurs et de nombreux amis autrichiens et européens. Cette forte mobilisation témoigne de l’attrait grandissant du patrimoine culinaire vietnamien.

À l’ouverture de la manifestation, l’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Lê Thai Hoàng, a salué l’initiative du "Voyage du pho et de la gastronomie vietnamienne à travers l’Europe" portée par l’association We Love Pho, ainsi que la participation active de l’Association de la culture culinaire de Ninh Binh et des huit artisans.

Il a souligné que le pho est bien plus qu’un plat emblématique : il incarne la fierté nationale, l’identité culturelle et l’âme du Vietnam. Chaque bol de pho est le fruit d’un savoir-faire transmis de génération en génération, mêlant traditions populaires, art culinaire et mémoire collective, et contribue à faire découvrir la richesse culturelle vietnamienne au monde.

L’ambassadeur a également indiqué que le Vietnam préparait actuellement le dossier scientifique en vue de proposer l’inscription du pho sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Cette démarche vise non seulement à faire reconnaître le pho comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité, mais aussi à en faire une véritable marque culturelle nationale, capable de renforcer l’attractivité touristique du Vietnam et de soutenir le développement de ses industries culturelles.

VNA/CVN