Saigontourist privilégie l’innovation pour booster sa croissance

Fort d’une hausse de 10% de son chiffre d’affaires au premier semestre 2026, le groupe Saigontourist accélère sa transformation en misant sur l’innovation, le numérique, l’intelligence artificielle et des partenariats stratégiques pour renforcer sa compétitivité et soutenir une croissance durable.

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Photo : Saigontourist/CVN

Le premier semestre 2026 a non seulement été marqué par une croissance soutenue du groupe, mais aussi par une profonde évolution de sa stratégie de gestion et de son modèle de développement.

Dans un contexte où le secteur du tourisme entre dans une nouvelle phase de concurrence, la qualité de la croissance, les compétences managériales et l’innovation deviennent des facteurs de plus en plus déterminants. Saigontourist tourne ainsi définitivement la page de la reprise post-pandémie pour faire émerger de nouveaux moteurs de croissance. Innovation managériale, intégration des systèmes, transformation numérique et développement durable constituent désormais les quatre piliers de sa stratégie.

Fondations financières solides

Cette orientation a été réaffirmée lors de la conférence de bilan organisée le 9 juillet, consacrée à l’évaluation des résultats du premier semestre et à la présentation du plan d’action pour le second. Cette réunion a permis d’examiner en détail les performances de l’ensemble du groupe au cours des six premiers mois de l’année, de définir les orientations opérationnelles et les solutions prioritaires pour le second semestre, ainsi que de lancer une campagne de mobilisation visant à atteindre, voire dépasser, les objectifs commerciaux de 2026, afin de jeter les bases d’une croissance durable à deux chiffres.

Au cours des six premiers mois de l’année, Saigontourist devrait enregistrer un chiffre d’affaires de 9.520 milliards de dôngs, en hausse de 10% par rapport à la même période de l’année précédente, soit 51% de l’objectif annuel. Le bénéfice avant impôt est estimé à 2.570 milliards de dôngs, en progression de 12% sur un an, représentant déjà 58% de l’objectif fixé pour 2026. Ces résultats témoignent de l’efficacité d’une gestion flexible, d’une capacité d’adaptation rapide aux évolutions du marché et d’une coordination harmonieuse de l’ensemble des filiales dans la réalisation des objectifs de production et de développement commercial.

Parallèlement à ses activités commerciales, le groupe poursuit ses investissements dans l’innovation des produits, l’amélioration de la qualité des services ainsi que le renforcement de ses actions de promotion commerciale et de sa marque, tant sur le marché national qu’à l’international. Il continue de développer ses activités promotionnelles sur plusieurs marchés stratégiques, notamment l’Allemagne, l’Inde, le Sri Lanka, la Thaïlande, Singapour et les Philippines, tout en renforçant sa coopération avec de nombreux partenaires nationaux et internationaux afin d’élargir sa clientèle étrangère, de développer de nouveaux produits touristiques et d’accroître sa compétitivité.

Le lancement de l’Alliance de marque Saïgon pour la période 2026-2030, ainsi que les programmes de coopération conclus entre Saigontourist et Vietnam Airlines, Hanoitourist, Trip.com, Dât Viêt VAC et de nombreux autres partenaires majeurs, jettent les bases d’un modèle de partenariat multisectoriel, contribuant à la création d’une chaîne de valeur touristique plus intégrée, plus performante et de plus grande envergure.

En particulier, la série d’activités intitulée "50 ans d’essor aux côtés du pays", associée à l’attribution, pour la deuxième fois, de l’Ordre du Travail de première classe à Saigontourist, a eu un impact considérable. Elle a permis de mettre en lumière les réalisations exceptionnelles d’un demi-siècle de développement, tout en renforçant l’image du groupe en tant qu’entreprise touristique de premier plan au Vietnam, jouant un rôle moteur dans le développement du tourisme à Hô Chi Minh-Ville comme dans l’ensemble du pays.

Photo : Saigontourist/CVN

Neuf axes stratégiques pour le 2e semestre

Nguyên Thi Anh Hoa, présidente du conseil d’administration de Saigontourist, a souligné que "les résultats obtenus au cours du premier semestre témoignent de l’unité, de l’innovation, de la détermination et des efforts déployés par l’ensemble de Saigontourist face aux fluctuations du marché. Ils traduisent non seulement une progression du chiffre d’affaires et des bénéfices, mais reflètent également l’évolution positive de notre stratégie de gestion, l’efficacité des synergies au sein de notre écosystème, ainsi que l’amélioration continue de la qualité des services et de notre compétitivité".

La présidente a également adressé un message fort pour le deuxième semestre : "Au cours des six derniers mois de l’année, Saigontourist concentrera ses efforts sur la mise en œuvre résolue de neuf axes stratégiques. Nous placerons le client au cœur de nos priorités, rechercherons une efficacité opérationnelle accrue, accélérerons la transformation numérique et le déploiement de l’intelligence artificielle, renforcerons les coopérations comme nouveau levier de développement et ferons de l’innovation managériale le socle d’une compétitivité durable".

"Fort d’une tradition de plus de cinquante ans de construction et de développement, et grâce à la mobilisation de l’ensemble de ses collaborateurs et de ses unités membres, Saigontourist est déterminé à atteindre, voire dépasser les objectifs fixés pour 2026, à maintenir son statut d’entreprise touristique de premier plan à Hô Chi Minh-Ville et à contribuer activement au développement de l’industrie touristique vietnamienne, avec l’ambition d’inscrire durablement sa croissance à deux chiffres sur la période 2026-2030", a-t-elle affirmé.

Tân Dat - Trong Phuc/CVN