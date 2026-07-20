Le Vietnam mise sur les récits culturels pour renforcer la marque de sa gastronomie

Alors que le tourisme mondial accorde une place croissante aux expériences culturelles, la gastronomie vietnamienne s’impose comme l’un des principaux atouts du pays.

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Forte de nombreuses distinctions internationales et d’une reconnaissance grandissante, elle est appelée à jouer un rôle central dans la stratégie de développement touristique du Vietnam. Les experts estiment cependant que cette dynamique ne pourra être durable qu’en valorisant les récits, les traditions et le patrimoine culturel associés aux spécialités culinaires.

Photo : VNA/CVN

Les World Culinary Awards l’ont désigné à plusieurs reprises comme "Meilleure destination gastronomique d’Asie" entre 2019 et 2023, ainsi que "Meilleure destination gastronomique du monde" en 2022 et 2023. L’arrivée du Guide Michelin au Vietnam en 2023, avec la sélection de nombreux établissements à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, a également renforcé la visibilité internationale de la cuisine vietnamienne.

En décembre 2025, le magazine britannique Time Out a classé le Vietnam parmi les vingt meilleures destinations hivernales pour la période 2025-2026 et l’a distingué comme la destination idéale pour les amateurs de gastronomie. Selon le classement TasteAtlas 2025-2026, le pays occupe désormais la 16e place parmi les cent meilleures cuisines du monde, gagnant trois rangs par rapport à l’édition précédente.

Ces performances illustrent le potentiel de la gastronomie vietnamienne comme ressource culturelle capable de renforcer l’identité nationale et la compétitivité touristique. D’après l’Association mondiale du tourisme gastronomique, près de 81% des voyageurs souhaitent découvrir la cuisine locale lors de leurs déplacements et consacrent entre 25% et 35% de leur budget de voyage aux dépenses alimentaires. Le marché vietnamien du tourisme gastronomique pourrait ainsi atteindre 20,17 milliards de dollars d’ici 2034, avec une croissance annuelle moyenne estimée à 13,92% entre 2026 et 2034.

Cette évolution s’inscrit dans le contexte des politiques nationales de transformation numérique et de développement de l’économie créative. La Résolution N°57-NQ/TW du Bureau politique, consacrée au développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, offre un cadre propice à la numérisation du patrimoine culturel, à la création d’une base de données nationale sur la gastronomie, au développement d’une cartographie numérique des spécialités culinaires vietnamiennes ainsi qu’au recours à l’intelligence artificielle pour promouvoir les destinations touristiques.

Parallèlement, la Résolution n°68-NQ/TW sur le développement du secteur privé ouvre de nouvelles perspectives pour mobiliser les entreprises du tourisme, de la restauration, de l’hôtellerie, des technologies et des industries créatives, ainsi que les jeunes entreprises innovantes, dans la constitution d’un véritable écosystème du tourisme gastronomique.

La Stratégie de développement du tourisme vietnamien à l’horizon 2030 fixe comme objectif de faire du tourisme un secteur économique de pointe en s’appuyant sur la valorisation du patrimoine culturel national. Dans cette perspective, la gastronomie est appelée à devenir un élément essentiel de la marque touristique du Vietnam.

Selon Nguyên Thi Hoa Mai, cheffe adjointe de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, la concurrence entre destinations est particulièrement intense en Asie du Sud-Est. Des pays comme la Thaïlande ou Singapour consacrent d’importants moyens publics à la promotion touristique. Pour renforcer sa compétitivité, le Vietnam prépare un programme de promotion du tourisme et de la gastronomie à l’étranger pour la période 2026-2030, qui fera de la cuisine l’un des principaux vecteurs du positionnement de la destination Vietnam.

Elle souligne que plusieurs pays, notamment la Chine, le Japon, la République de Corée, la Thaïlande ou encore l’Italie, ont élaboré des stratégies nationales visant non seulement à promouvoir leurs spécialités culinaires, mais aussi les récits historiques, les traditions et l’identité culturelle qui les accompagnent.

Hoàng Dao Bao Cam, également de l’Institut vietnamien de la culture, des arts, du sport et du tourisme, estime que les histoires qui entourent les plats constituent aujourd’hui un facteur déterminant du développement du tourisme gastronomique. À l’heure où les voyageurs recherchent davantage d’expériences culturelles, la cuisine ne représente plus seulement un produit de consommation, mais aussi un patrimoine et un instrument de diplomatie culturelle.

Elle observe toutefois que le tourisme gastronomique vietnamien demeure principalement centré sur la qualité des plats, sans accorder suffisamment d’attention à la mise en récit de leur origine, de leur histoire ou de leur signification culturelle. La qualité des services reste inégale, tandis que les normes d’hygiène, la formation des ressources humaines et les actions de communication doivent encore être renforcées.

VNA/CVN