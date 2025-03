Sa Pa

Les rhododendrons recouvrent de leurs couleurs le toit de l’Indochine

La montagne Fansipan, dans le bourg de Sa Pa, dans la province montagneuse de Lào Cai (Nord), est dans sa plus belle forme de l’année. Les fleurs de rhododendrons sont désormais en pleine floraison, offrant aux visiteurs de multiples expériences naturelles, culturelles et festives.

Sur les hauteurs brumeuses de Fansipan, un paysage naturel spectaculaire se dévoile chaque année en avril, transformant la région en une toile colorée de fleurs de rhododendrons. Située à plus de 2.000 m d’altitude, cette destination offre aux voyageurs une expérience incomparable face à l’un des spectacles naturels les plus époustouflants.

Contrairement à d’autres sites d’observation des rhododendrons qui nécessitent une randonnée ardue de plusieurs jours, l’escalade d’arbres et l’utilisation de caméras aériennes pour prendre des photos, Fansipan offre aux visiteurs une occasion unique de s’immerger dans ce spectacle floral.

En plus des randonnées, les visiteurs peuvent emprunter le téléphérique Sun World Fansipan Legend jusqu’au sommet de la montagne, transformant ainsi une randonnée traditionnelle de trois jours en un trajet de seulement 15 minutes. Depuis le point de vue panoramique du chalet, les visiteurs peuvent admirer un panorama fascinant de cumulus tels des boules de coton blanches et duveteuses dans le ciel, et de vastes forêts ornées de fleurs de rhododendrons rouges, roses, blanches et jaunes.

La zone touristique Sun World Fansipan Legend a créé le premier sentier pédestre dédié aux dô quyên du Vietnam. Ce sentier de 60 m, soigneusement conçu, serpente à travers 30 dô quyên anciens, dont certains ont entre 300 et 400 ans. Les visiteurs peuvent y découvrir de magnifiques fleurs, humer leur parfum doux et délicat et immortaliser ces magnifiques fleurs de la manière la plus intime qui soit.

La tradition locale raconte que toucher les troncs des dô quyên marque non seulement un voyage enrichissant vers le toit de l’Indochine, mais promet aussi bonne fortune aux voyageurs pour leurs prochaines aventures.

Profiter de la saison des fleurs

Au-delà de la meilleure saison des fleurs de rhododendrons, Fansipan offre une multitude d’expériences fascinantes. Les visiteurs peuvent y admirer la statue en cuivre du Grand Bouddha Amitabha, classée au patrimoine mondial, et la sereine statue du Bodhisattva Avalokiteśvara, suspendue parmi les nuages. Les aventuriers peuvent même recevoir un certificat pour avoir conquis le plus haut sommet d’Indochine en scannant une étiquette NFC au sommet de 3.143 mètres. Ils peuvent également participer à une cérémonie solennelle de hissage du drapeau.

Au pied de la montagne, le village de Mây offre un paysage culturel dynamique, mettant en valeur la quintessence de la minorité ethnique du bourg de Sa Pa. Les visiteurs peuvent découvrir les traditions uniques comme le bat vo (attraper une femme) de l’ethnie H'mông, déguster des plats locaux, s’essayer à la peinture à la cire d’abeille sur tissu et s’immerger dans l’ambiance festive locale.

Les 1.000 cerisiers en fleurs transforment également le pied du Fansipan en un jardin féerique avec des points de vue pittoresques autour de la colline, de la tour de l’horloge et de la gare de Muong Hoa.

Le Festival des roses de Fansipan 2025 promet d’être un événement incontournable en avril. Situé dans la plus grande vallée de roses du Vietnam, au pied de la montagne, des centaines de milliers de rosiers grimpants, de roses anciennes de Sa Pa et de variétés importées seront en pleine floraison le mois prochain. Le festival proposera des spectacles artistiques du nord-ouest, un défilé de fleurs et un charmant marché local "Sweet", parfaitement synchronisé avec la Journée de la réunification (30 avril) et la fête internationale des travailleurs (1er mai).

Coûts raisonnables et transport pratique

Grâce à un système de transport performant, les visiteurs peuvent choisir entre des limousines de luxe (environ 400.000 dôngs), des trajets en train ou des options de transport autonome. À Fansipan, l’aller-retour en téléphérique coûte 800.000 dôngs, avec des forfaits attractifs. Le forfait "Sacred Peak" comprend l’aller-retour en téléphérique et le déjeuner buffet, à 1.050.000 dôngs par personne ; le forfait "Quintessence" avec le train de Muong Hoa, l’aller-retour en téléphérique et le déjeuner buffet, à 1.200.000 dôngs par personne ; et le forfait économique "Full Flavour" avec l’expérience en téléphérique et le dîner au village de May, à 950.000 dôngs par personne.

Les hébergements varient de 300.000 dôngs à plusieurs millions par nuit, pour tous les goûts, de la chambre d’hôtes à l’hôtel cinq étoiles. Avec 2,5 à 3 millions de dôngs par personne, les voyageurs peuvent embarquer pour un voyage de deux jours et une nuit pour explorer la magnifique saison des fleurs de rhododendrons dans cette contrée et vivre de nombreuses expériences inoubliables.

