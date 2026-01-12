Construire une destination accueillante et exploiter efficacement le marché du tourisme halal

Dans un contexte de forte croissance du tourisme halal à l’échelle mondiale, la ville de Dà Nang dispose de nombreux atouts pour s’imposer comme une destination de référence auprès des voyageurs musulmans.

Photo : VNA/CVN

En 2025, la ville a accueilli plus de 17,3 millions de visiteurs en séjour, soit une hausse de 15% par rapport à 2024. Parmi eux, les touristes internationaux ont dépassé 7,6 millions, en progression de 25%, tandis que la clientèle nationale a atteint près de 9,7 millions de visiteurs, en hausse de 8%.

Les recettes issues de l’hébergement, de la restauration et des activités de voyages se sont élevées à environ 60.000 milliards de dôngs, enregistrant une augmentation de plus de 21% et confirmant le rôle moteur du tourisme dans l’économie locale.

Au cours de l’année 2025, Dà Nang a mis en œuvre de nombreuses actions de promotion pour attirer la clientèle musulmane en provenance de marchés à fort potentiel tels que l’Indonésie, la Malaisie, le Moyen-Orient, la Communauté des États indépendants (CEI). Ces efforts ont permis d’accueillir plus de 617.238 visiteurs, notamment grâce à l’exploitation de vols directs et de vols charter reliant ces quatre marchés.

Le projet national "Renforcement de la coopération internationale pour la construction et le développement de l’industrie halal du Vietnam à l’horizon 2030", approuvé par le Premier ministre le 14 février 2023, constitue un levier important pour l’essor de l’écosystème halal, dont le tourisme est l’un des piliers prioritaires.

Selon Nguyên Thị Anh Thi, vice-présidente du Comité populaire municipal, Dà Nang dispose d’une position géographique avantageuse, de services de haute qualité, d’un environnement sûr et accueillant, ainsi que d’un fort potentiel en matières premières et en infrastructures. La ville est aujourd’hui prête à répondre aux besoins spécifiques des voyageurs musulmans et à développer un écosystème touristique halal, conformément à l’orientation "Dà Nang - une destination touristique conviviale pour les visiteurs musulmans".

La municipalité prévoit de mettre en place et d’exploiter de manière professionnelle une chaîne de services adaptés, de développer des produits touristiques halal, des hôtels et des restaurants répondant aux normes spécifiques, ainsi qu’une main-d’œuvre formée de manière méthodique.

Parallèlement, des espaces de prière sont aménagés à l’aéroport, dans les sites touristiques et les centres commerciaux, avec pour ambition de faire de Dà Nang une destination fiable et accueillante pour les touristes musulmans au Vietnam et dans la région.

Vers la formation d’un écosystème touristique halal

Dà Nang compte aujourd’hui plus de 800 établissements de restauration adaptés aux besoins des visiteurs musulmans, dont près de 40 restaurants halal ou indiens spécialisés, parmi lesquels plus de dix disposent déjà d’une certification halal.

Photo : VNA/CVN

La ville recense également une centaine de restaurants végétariens et plus de 500 établissements de fruits de mer proposant des menus et des services compatibles avec les exigences halals.

De nombreux hôtels et restaurants ont par ailleurs ajusté leurs offres culinaires pour répondre aux attentes des clients du Moyen-Orient et de la CEI, incluant des menus halal, européens, asiatiques ou de type barbecue.

Au cours de la dernière décennie, la ville a accueilli de nombreux visiteurs musulmans à l’occasion de grands événements internationaux. La ville dispose en outre d’un fort potentiel en matière de produits alimentaires, de produits de mer et de spécialités locales (OCOP), destinés tant à l’exportation qu’à la consommation des touristes musulmans.

Sun World Bà Nà Hills figure parmi les sites pionniers ayant investi dans des produits et services dédiés à la clientèle halal. Le complexe touristique exploite notamment le restaurant Bharata, spécialisé dans la restauration halal et officiellement certifié. Un espace de prière y est également aménagé afin de garantir un cadre respectueux et solennel pour les pratiques religieuses.

Le Furama Resort est également reconnu comme l’un des établissements leaders dans l’accueil du marché halal, avec des cuisines halals distinctes, gérées selon des normes strictes. En 2025, le complexe Furama - Ariyana a accueilli plus de 5.000 visiteurs en provenance de l’Inde, des pays de la CEI et de la Malaisie. Le niveau de satisfaction, notamment en matière de restauration, a été jugé très élevé grâce au respect rigoureux des standards halals et à la qualité professionnelle des services.

Selon Nguyên Duc Quynh, vice-président de l’Association du tourisme de Dà Nang, le marché halal représente une opportunité de croissance durable, permettant à la ville de diversifier sa clientèle et de réduire sa dépendance vis-à-vis des marchés traditionnels.

Selon la société Anex Vietnam (groupe Crystal Bay), de nouvelles liaisons aériennes directes entre la Russie, les pays de la CEI et Dà Nang devraient être ouvertes en 2026, avec une fréquence d’environ 70 vols par mois, soit près de 10.000 visiteurs mensuels, presque le double du volume enregistré en 2025.

La proportion d’hôtels 4 et 5 étoiles participant à l’accueil de ce segment devrait ainsi atteindre 70 à 80%, renforçant la capacité d’accueil, diversifiant l’offre touristique haut de gamme et accélérant la transition vers ce marché émergent.

Tan Van Vuong, vice-directeur du Service municipal de la culture, des sports et du tourisme, la ville accorde une attention particulière à la sécurité, à l’accompagnement des entreprises dans la conformité aux normes halal, à la promotion et à la communication ciblées, à l’ouverture de nouvelles lignes aériennes, à la formation des ressources humaines et à l’achèvement de produits touristiques spécialisés destinés aux visiteurs musulmans.

VNA/CVN