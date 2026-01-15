Le passeport vietnamien à son plus haut dans l’indice Henley Passport Index 2026

Le passeport vietnamien se hisse à la 86 e place mondiale de l’indice Henley des passeports 2026, gagnant cinq places par rapport à 2025 et atteignant ainsi son meilleur classement de ces cinq dernières années, selon le dernier rapport publié par Henley & Partners.

Cette amélioration souligne une tendance à la hausse notable de la mobilité internationale des citoyens vietnamiens, à un moment où de nombreux pays ont connu des fluctuations dans le classement des passeports en raison de changements dans les politiques de visas, de tensions géopolitiques accrues et de contrôles frontaliers plus stricts.

Photo : CTV/CVN

L’indice Henley des passeports classe les passeports du monde en fonction du nombre de destinations qu’ils permettent d’atteindre sans visa. Il utilise les données officielles de l’Association internationale du transport aérien (IATA) et et couvre 227 pays et territoires à travers le monde.

Selon Henley & Partners, la progression du Vietnam dans les classements reflète l’évolution positive de ses relations extérieures, notamment le renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale, ainsi que l’amélioration des accords et politiques relatifs aux visas ces dernières années. Ces facteurs ont facilité les voyages, les études, l’emploi et le commerce international pour les ressortissants vietnamiens.

Les experts soulignent que si le Vietnam continue d’élargir son réseau d’exemption de visa, de mener une diplomatie proactive et de simplifier davantage ses procédures d’entrée et de sortie, le classement de son passeport pourrait continuer de s’améliorer, renforçant ainsi le rayonnement mondial et l’intégration internationale de ses citoyens.

À l’échelle mondiale, Singapour se retrouve à nouveau au premier rang, suivi du Japon et de la République de Corée qui sont ex æquo en deuxième position. Les citoyens de Singapour, qui occupent le premier rang, peuvent donc visiter 192 destinations dans le monde sans faire de demande de visa. Les Japonais et les Sud-Coréens peuvent, quant à eux, voyager sans visa dans 190 pays.

Cinq pays – le Danemark, le Luxembourg, l’Espagne, la Suède et la Suisse - se partagent le troisième rang (186 pays). La quatrième position au classement, qui permet de visiter 185 destinations sans visa, est partagée par dix pays: l’Autriche, la Belgique, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas et la Norvège.

À la cinquième place, on retrouve la Hongrie, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie, et les Émirats arabes unis (184 destinations). Henley & Partners a souligné qu’il s’agit d’une importante remontée pour ce pays du Moyen-Orient, qui a réussi une hausse record en gagnant 57 places au cours des deux dernières décennies.

"La progression des Émirats arabes unis dans l’indice Henley Passport Index est sans précédent", a déclaré le Dr. Christian H. Kaelin, président de Henley & Partners et créateur de l’indice. "Elle démontre comment une vision à long terme, la stabilité politique et une diplomatie proactive peuvent se traduire directement en avantages tangibles en matière de mobilité pour les citoyens et en un renforcement du soft power pour le pays".

Les Émirats arabes unis devancent maintenant plusieurs pays traditionnellement reconnus comme des puissances mondiales, dont la Nouvelle-Zélande (6e), le Royaume-Uni et l’Australie (tous deux 7e) et même le Canada qui se retrouve à la huitième position. Le Canada partage la 8e place avec l’Islande et la Lituanie. Les trois pays ont accès à 181 destinations sans visa nécessaire. Les États-Unis clôturent le top 10 du classement, permettant à leurs citoyens de visiter 179 pays sans visa.

