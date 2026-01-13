Tourisme durable : le Vietnam mise sur l’innovation, les visas et les infrastructures

Le Vietnam entend lever les derniers obstacles institutionnels et techniques afin de propulser son industrie touristique vers de nouveaux sommets en 2026.

>> L'e-visa s'étend : le tournant de la "porte ouverte"

>> À Pù Luông, le brocart ancestral tisse l'avenir du tourisme durable

>> Le Vietnam possède un premier écolodge certifié en développement durable





Photo : Hiên Hanh/VNA/CVN

Lors d’une réunion du Comité de pilotage national du tourisme tenue mardi 13 janvier, le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a fixé des objectifs ambitieux pour l’année à venir, visant à faire de ce secteur un moteur essentiel de la croissance nationale.

Selon le rapport présenté par le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong, l’année 2025 a été marquée par une résilience exceptionnelle. Le Vietnam s’est imposé comme un "point lumineux" sur l’échiquier mondial, décrochant pour la sixième fois le titre de "Première destination patrimoniale mondiale" et pour la septième fois celui de "Première destination d’Asie" lors des World Travel Awards.

Photo : VNA/CVN

L’année 2026 revêt une importance stratégique majeure pour le pays, coïncidant avec le XIVe Congrès national du Parti et le lancement du plan quinquennal de développement socio-économique 2026-2030. Dans ce contexte, le secteur touristique s’est fixé pour objectif d’accueillir 25 millions de touristes internationaux et 150 millions de visiteurs nationaux.

Pour atteindre ces cibles et contribuer à l’objectif national d’une croissance du PIB à deux chiffres, le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a appelé à un changement radical de mentalité. "Il est impératif de passer d’une logique de simple reprise à une stratégie de croissance offensive, axée sur la compétitivité et le développement durable", a-t-il souligné.

Il a chargé le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de mettre en œuvre concrètement la Résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement culturel, tout en restructurant l’offre touristique afin d’en renforcer la qualité et la compétitivité. Le Vietnam ciblera désormais en priorité les marchés à fort pouvoir d’achat et à long séjour.

L’innovation constituera un levier central de cette transformation, avec un recours accru à l’intelligence artificielle pour personnaliser les campagnes de promotion, ainsi que le développement de segments de niche tels que le tourisme vert, le tourisme de bien-être (wellness) et le tourisme de golf.

Photo : VNA/CVN

Afin de fluidifier l’accueil des visiteurs, le vice-Premier ministre a confié au ministère de la Police la mission de poursuivre la modernisation du système de visa électronique (e-visa) et d’optimiser les procédures de contrôle aux frontières grâce aux nouvelles technologies.

Le ministère des Affaires étrangères est appelé à intensifier la communication internationale sur les politiques de facilitation des visas et à adapter le cadre juridique afin de renforcer la promotion du "label Vietnam" à l’étranger.

Par ailleurs, le ministère de la Construction devra accélérer les investissements dans les infrastructures stratégiques, notamment les grands nœuds de communication et le développement des liaisons aériennes internationales, afin de faciliter l’accès au territoire par voies aérienne et maritime.

En conclusion, le gouvernement réaffirme sa volonté de transformer les défis géopolitiques et économiques mondiaux en opportunités, en s’appuyant sur la transformation numérique et la transition verte pour faire du Vietnam une destination incontournable, moderne et durable.

VNA/CVN