Phu Quy, destination phare d’Asie du Sud-Est en 2026

L’île de Phu Quy, relevant de la province de Binh Thuân (Centre), a été classée parmi les dix destinations les plus recommandées d’Asie du Sud-Est en 2026 par le quotidien thaïlandais Khaosod , qui la décrit comme sauvage, venteuse et " belle comme un film de cinéma".

Photo : Nguyên Thanh/VNA/CVN

Dans un contexte où Bangkok retrouve son dynamisme tandis que Bali souffre du surtourisme, Khaosod met en avant le Vietnam comme une destination en plein essor, privilégiant des lieux encore préservés, calmes et authentiques. Phu Quy se distingue par son caractère brut, son relief volcanique, ses eaux turquoise et l’absence de tourisme de masse, offrant l’image d’un littoral vietnamien tel qu’il était il y a plusieurs décennies.

Située à environ 120 km au sud-est de la ville de Phan Thiêt, l’île couvre près de 18 km² et comprend plusieurs îlots environnants. L’offre d’hébergement y demeure modeste, principalement composée de maisons d’hôtes et de homestays. La période la plus favorable pour s’y rendre s’étend de décembre à juin, lorsque la mer est calme et propice aux déplacements.

Outre Phu Quy, la sélection de Khaosod comprend d’autres destinations encore peu connues de la région, notamment Ulu Temburong (Brunei), Nong Khiaw (Laos), Romblon (Philippines), Doi Mae Salong (Thaïlande), Koh Tonsay (Cambodge), Bukit Lawang et Sumba (Indonésie), Ipoh (Malaisie), ainsi que l’archipel de Mergui (Myanmar), réputé pour ses îles quasi vierges et ses sites de plongée préservés.

VNA/CVN