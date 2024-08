L'Agence de notation Fitch abaisse la note d'Israël de A+ à A

Photo : AFP/VNA/CVN

Fitch a déclaré dans un rapport que l'abaissement de la note reflète l'impact de la poursuite du conflit à Gaza, des risques géopolitiques accrus et des opérations militaires sur de multiples fronts.

L'agence note que les finances publiques d'Israël ont été touchées et a prévu un déficit budgétaire de 7,8% du PIB en 2024 et une dette qui restera supérieure à 70% du PIB à moyen terme.

L'agence ajoute que le conflit à Gaza pourrait durer jusqu'en 2025 et qu'il y a des risques qui pourraient s'étende à d'autres fronts, ce qui implique "la poursuite de dépenses élevées pour les besoins militaires immédiats, et des perturbations de la production dans les zones frontalières, du tourisme et de la construction".

"Outre les pertes humaines, cela pourrait entraîner des dépenses militaires supplémentaires importantes, la destruction d'infrastructures et des dommages plus durables à l'activité économique et à l'investissement, ce qui entraînerait une nouvelle détérioration des paramètres du crédit d'Israël", souligne le rapport.

Selon l'agence, les tensions récentes entre Israël et les puissances régionales ont mis en évidence "le niveau élevé des tensions dans la région et le risque d'escalade qui pourrait nuire davantage au profil du crédit d'Israël".

Xinhua/VNA/CVN