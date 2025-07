Rwanda : inauguration d'un complexe sportif à Kigali

Un centre sportif de plusieurs millions de dollars construit grâce à Masai Ujiri, le patron de la fondation Giants of Africa, a été inauguré lundi 28 juillet à Kigali, la capitale du Rwanda, ce qui, selon des responsables, contribuera à élever l'écosystème créatif et sportif de l'Afrique.

Lors de l'inauguration, M. Ujiri a déclaré que ce complexe phare à usage mixte était "le modèle en Afrique" pour créer un tel écosystème dans une nouvelle ère pour le sport et le divertissement africains. Le président rwandais Paul Kagame a jugé que cet investissement dans le secteur du sport était essentiel pour le développement de tout pays, en particulier en Afrique. "Pour la jeunesse, nous devons nous assurer que tout ce que nous faisons traduit simplement leur potentiel, leur talent caché en réalité, et nous devons continuer à investir directement en eux, mais aussi dans des installations qui peuvent les aider à utiliser ou révéler ce talent", a-t-il ajouté. Le complexe comprend une arène de basketball intérieure à la pointe de la technologie, des hébergements hôteliers et plusieurs terrains de sport. Cette inauguration était un événement secondaire du Festival des Géants de l'Afrique qui se déroule jusqu'à samedi 2 août. Sous le thème "Une Afrique sans frontières", il vise à exploiter le pouvoir du sport pour éduquer, inspirer et responsabiliser la prochaine génération de dirigeants africains, tout en promouvant l'unité et les opportunités au-delà des frontières.

