Le Conseil de sécurité des Nations unies salue l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda

Le Conseil de sécurité a salué mercredi 9 juillet l'accord de paix signé le 27 juin à Washington entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda. Dans un communiqué de presse, les membres du Conseil de sécurité ont salué l'accord de paix et ont exprimé leur profonde appréciation envers les États-Unis, le Qatar et l'Union africaine pour leurs efforts de médiation. Les membres du Conseil ont exhorté la RDC et le Rwanda à honorer de bonne foi leurs obligations et leurs engagements en faveur d'une paix durable dans l'est de la RDC. Ils ont exprimé leur détermination à soutenir activement les deux pays dans la mise en œuvre et le suivi de cet accord.

Xinhua/VNA/CVN