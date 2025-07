États-Unis : trois personnes disparues suite à l'explosion d'une usine à Nebraska

Trois personnes sont portées disparues après une explosion survenue mardi 29 juillet dans une usine à Fremont, dans l'État américain du Nebraska, selon les autorités locales et les médias.

Des policiers, ainsi que plusieurs services d'incendie et de police, se sont rendus sur les lieux de l'incendie d'un bâtiment situé près d'East Cloverly Road et de South Union Street à Fremont, a déclaré la police de l'État du Nebraska sur Facebook. Le maire de Fremont, Joey Spellerberg, a déclaré à la chaîne de télévision KETV, affiliée à ABC, que trois personnes se trouvaient à l'intérieur de l'usine lorsqu'elle a explosé peu avant midi. L'explosion a été signalée quelques minutes avant midi sur le site où Horizon Biofuels fabrique des granulés de bois destinés à être utilisés comme combustible, ont indiqué les autorités. Selon les données officielles, l'entreprise emploie dix personnes et est l'une des trois usines commerciales de granulés du Nebraska, qui produit des granulés à partir de déchets de bois.

Xinhua/VNA/CVN