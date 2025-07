L'Indonésie met en garde contre un éventuel tsunami de faible ampleur

L'Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique (BMKG) a émis mercredi 30 juillet une alerte à un possible tsunami de moins de 0,5 m à la suite d'un puissant séisme en Russie.

L'agence a déclaré que le tsunami potentiel pourrait toucher plusieurs zones côtières à travers l'Indonésie, avec des heures d'arrivée variables à partir de midi. "Les communautés côtières des zones potentiellement touchées sont invitées à rester calmes et à s'éloigner temporairement du littoral", a déclaré Daryono, chef de la division de prévention des séismes et des tsunamis de la BMKG. Les zones touchées pourraient inclure certaines parties des provinces de Gorontalo, Maluku Nord, Sulawesi Nord, Papouasie occidentale, Papouasie et Papouasie sud-ouest, telles que la ville de Gorontalo, Halmahera Nord, les îles Talaud, Sorong, Supiori, Manokwari, Jayapura, Biak Numfor, Sarmi et Raja Ampat. Daryono a également exhorté la population à se fier uniquement aux informations officielles de la BMKG, disponibles via ses canaux de communication vérifiés.

Xinhua/VNA/CVN