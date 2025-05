Le dirigeant suprême de la RPDC convoque une réunion militaire du Parti

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Kim Jong Un, secrétaire général du PTC, président de la Commission militaire centrale du PTC et président des Affaires d'État de la RPDC, a souligné que "ce n'est que lorsque le rôle des organisations du parti et des organes politiques à tous les niveaux qui jouent le rôle de gouvernail dans la réalisation des directives du Comité central du parti sur l'armée est constamment renforcé que tous les problèmes dans la construction de l'armée et les activités militaires peuvent être résolus avec succès", selon l'agence.

La réunion a débattu et décidé de mesures militaires pour maintenir fermement la supériorité stratégique et tactique dans tous les aspects sur la base de l'analyse de la situation liée à la sécurité nationale, et a approuvé et assigné une série de nouveaux projets dans les domaines de la science et de l'industrie de la défense, selon la même source.

La réunion a abouti à une conclusion importante sur le renforcement des capacités de défense nationale et sur l'orientation et les tâches immédiates des activités militaires et politiques des forces armées de la RPDC, a indiqué KCNA.

Par ailleurs, le dirigeant de la RPDC a supervisé jeudi 29 mai un concours de tir entre les sous-unités d'artillerie des grandes unités combinées de l'Armée populaire coréenne (APC), a précisé KCNA dans une autre dépêche publiée vendredi 30 mai.

M. Kim a salué le succès des sous-unités d'artillerie qui ont parfaitement démontré la capacité de guerre réelle de la force d'artillerie de l'APC, estimant "qu'un système scientifique d'entraînement au combat a été complètement établi dans l'ensemble de l'armée et des changements qualitatifs sont effectués dans le renforcement de la capacité de guerre de l'artillerie en conformité avec les aspects de développement et la tendance changeante de la guerre moderne".

Xinhua/VNA/CVN