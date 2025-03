Le ministre américain de la Santé pour le vaccin contre la rougeole

Photo : AFP/VNA/CVN

Un enfant non vacciné est mort fin février dans le Texas, premier décès depuis une décennie provoqué par cette maladie hautement contagieuse.

Récemment confirmé en tant que ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr a, par le passé, fait de nombreuses déclarations fausses et trompeuses sur la sécurité du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR). Il avait minimisé l'épidémie, en affirmant que ces épisodes annuels n'étaient "pas inhabituels".

Mais il a déclaré dimanche sur Fox News être "profondément préoccupé par la récente épidémie de rougeole".

"Les vaccins ne protègent pas seulement les enfants contre la rougeole, mais contribuent également à l'immunité de tous, protégeant ceux qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales", a-t-il écrit dans un éditorial.

Il a ajouté toutefois que "la décision de se faire vacciner est personnelle", et a exhorté tous les parents à "consulter pour comprendre leurs options afin d'obtenir le vaccin ROR".

Il a dit avoir demandé aux agences fédérales de santé, y compris les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), de fournir un soutien aux autorités sanitaires du Texas.

Le CDC, à l'instar d'autres agences gouvernementales ont fait face à des réductions de personnel ces dernières semaines, dans le cadre de la refonte radicale du gouvernement fédéral par le président Donald Trump.

RFK Jr déclaré que les agents de santé, les responsables et les communautés étaient responsables de "garantir que des informations exactes sur la sécurité et l'efficacité des vaccins soient diffusées" et de rendre "les vaccins facilement accessibles pour tous ceux qui les veulent".

Il a réfuté les critiques l'accusant d'être anti-vaccin, affirmant que ses opinions étaient mal interprétées et insistant sur le fait qu'il plaidait pour des politiques de "bon sens".

Fin février, plus de 160 cas de rougeole ont été signalés à travers le pays, a dit le CDC, la majorité dans l'Est du Texas.

Les taux de vaccination ont baissé aux États-Unis, notamment du fait de la désinformation sur les vaccins. Les derniers cas de rougeole étant concentrés dans une communauté religieuse mennonite qui a historiquement montré une hésitation face aux vaccins.

Bien que la rougeole ait été déclarée éliminée aux États-Unis en 2000, des épidémies persistent chaque année. La vaccination contre le virus respiratoire est très efficace, à 97% avec deux doses.

AFP/VNA/CVN