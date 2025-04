Ouverture du 45e Congrès des maires francophones à Huê

>> Congrès des maires francophones : patrimoine, tourisme, climat au cœur des échanges

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie d’ouverture, Anne Hidalgo, maire de Paris, présidente de l’Association internationale des maires francophones (AIMF), a souligné que dans un contexte mondial confronté à des changements climatiques de plus en plus sévères, les maires et les membres de l’AIMF travaillent toujours avec enthousiasme pour trouver des solutions de réponse efficaces, en résolvant les difficultés auxquelles les gens sont confrontés chaque jour, en se concentrant sur des projets sur l'égalité des sexes, la sécurité routière, la préservation et la promotion du patrimoine culturel...

L'AIMF souhaite transmettre un message d'espoir en s'engageant de résoudre les défis mondiaux par des actions concrètes, a-t-elle ajouté.

Photo : VNA/CVN

Le président du Comité populaire de la ville de Huê, Nguyên Van Phuong, a affirmé que Huê est un membre avec de nombreuses contributions positives et significatives. Huê participe toujours de manière proactive aux activités de l’association, démontrant une forte volonté et une détermination à s’intégrer profondément dans les activités de coopération internationale, notamment dans le cadre de la Communauté francophone.

Durant 27 au 30 avril, dans le cadre du 45e congrès des maires francophones, de nombreuses activités seront organisées : conférence "Patrimoine et tourisme durable"; réunion du Réseau des villes d’Asie du Sud-Est; colloque "Répondre à l’urgence climatique"... Cette tribune soulignera l'importance vitale de la coopération entre les villes pour cultiver le dialogue, la solidarité internationale et affronter ensemble les grands défis planétaires avec des actions concrètes. Les maires et experts auront l’occasion de faire avancer les discussions sur le patrimoine et de promouvoir leur engagement commun dans la lutte contre les dérèglements climatiques et leur adaptation.

Photo : VNA/CVN

La conférence a approuvé 15 programmes et projets à mettre en œuvre dans les temps à venir, principalement en Afrique. En particulier, l’AIMF coopérera avec les Nations unies pour mettre en œuvre deux projets, notamment sur la sécurité routière et la réduction du taux de mortalité dû aux accidents de la circulation ; l’alliance médiatique transfrontalière qui permettra la connectivité aux téléphones mobiles et aux ordinateurs portables.

Au sein du réseau de l’AIMF, Huê est particulièrement active sur les questions de culture, de patrimoine et de développement durable. La ville développe également de nombreux projets de coopération bilatérale avec des villes francophones, axés sur la conservation du patrimoine.

VNA/CVN