Table ronde : la Francophonie en action au Vietnam et en Asie-Pacifique

Dans le prolongement des festivités du mois de la Francophonie au Vietnam et dans le contexte du retour en force de la langue française en Asie-Pacifique, Le Courrier du Vietnam , en collaboration avec la Représentation de l’Organisation internationale de la Francophonie pour l’Asie et le Pacifique (REPAP), a organisé le 14 mai à Hanoï une table ronde sur le thème "La Francophonie en action au Vietnam et en Asie-Pacifique".

>> Le Forum de la jeunesse francophone d’Asie-Pacifique se clôture en beauté à Hanoï



>> XIXe Sommet de la Francophonie : enjeux déterminants pour l’avenir des jeunes

>> Le français en Asie-Pacifique, terre d'opportunités dans un monde multilingue

Photo : Hà My/CVN

L’événement, enrichi par un podcast et plusieurs reportages, a réuni des acteurs clés de la Francophonie régionale pour débattre des enjeux culturels, économiques et éducatifs de la langue française.

Parmi les intervenants figuraient le Représentant régional de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour l’Asie-Pacifique, Edgar Doerig, le président du Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones (GADIF) au Vietnam aussi délégué général Wallonie-Bruxelles au Vietnam, Pierre du Ville, l’ambassadeur de France au Vietnam Olivier Brochet, l’ancien correspondant du Vietnam auprès de l’OIF et ancien ambassadeur du Vietnam en France, Nguyên Thiêp, et la responsable de projet de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), Lê Thi Minh Hông.

La table ronde a passé en revue les actions clé de la Francophonie déployées au Vietnam en termes d’échanges culturels, avec notamment des remarques sur la Journée internationale de la Francophonie 2025, l’évènement "Balade en France et en Francophonie", la course de la Francophonie, les festivals de film, etc. Les intervenants se sont également discutés sur la coopération économique, éducative et le potentiel numérique au sein de notre communauté francophone ici au Vietnam, avant d’entamer leur conversation sur le prochain Sommet de la Francophonie, qui se déroulera au Cambodge en 2026.

Une Francophonie économique inclusive et engagée

La Francophonie n’est plus uniquement culturelle : elle devient un véritable levier économique. Le Vietnam, moteur régional, a accueilli la première Mission économique de la Francophonie en 2022 et a activement participé à l’élaboration de la Stratégie économique francophone 2020-2025.

Photo : CTV/CVN

À travers le Fonds "La Francophonie avec Elles", de nombreuses femmes vietnamiennes, notamment dans les zones montagneuses, ont pu lancer des projets générateurs de revenus. Le projet "Destination Éco-Talents", axé sur le tourisme durable, a également été mis en lumière comme exemple d’innovation au service du développement local. Le représentant de l’OIF pour l’Asie-Pacifique a également présenté des initiatives déployées au Vietnam et aussi dans la région, affirmant ainsi l’ambition de renforcer le développement économique au sein de la communauté francophone.

Le Vietnam, lui-même, s’engage activement aux actions francophones, en détenant une position substantielle dans la Francophonie. Avec des chiffres de croissance impressionnants, le pays souhaite tisser des étroits liens avec le marché potentiel de la Francophonie, forte d’une population d’environ 1,2 milliard d’habitants, représentant 16% du Produit intérieur brut (PIB) et 20% du commerce mondial. Il s’agit effectivement d’un espace plein de promesses pour la coopération économique.

Coopération culturelle et éducative enrichie

La culture a été au cœur des échanges, notamment à travers l'événement «Balade en France et en Francophonie», qui a rassemblé près de 500.000 personnes à Hanoï dans une atmosphère de convivialité et de solidarité. L’événement, coorganisé par l’OIF, l’AUF, le GADIF et l’ambassade de France, illustre l’élan collectif en faveur de la promotion des cultures francophones. L’ambassadeur de France, le président du GADIF et aussi la responsable de projet de l’AUF ont bien rappelé les moments forts de ce grand festival, qui a conforté la visibilité de la diversité culturelle francophone auprès du grand public hanoïen.

Le Vietnam est aujourd’hui un pilier de la Francophonie universitaire en Asie-Pacifique. Grâce à l’AUF, au Centre régional francophone pour l’Asie et le Pacifique (CREFAP) et aux partenariats avec des pays comme la France, la Belgique ou le Canada, la langue française trouve un nouvel essor à travers des programmes de formation, de mobilité étudiante et d'innovation pédagogique.

La signature d’un accord intergouvernemental franco-vietnamien en éducation en octobre 2024 marque un tournant stratégique pour renforcer l’enseignement du et en français. Le numérique et l’intelligence artificielle, notamment à travers des formations régionales, offrent de nouvelles perspectives pour moderniser l’apprentissage de la langue.

Photo : CTV/CVN

Vers le XXe Sommet de la Francophonie au Cambodge

Alors que le prochain Sommet de la Francophonie se tiendra en 2026 au Cambodge, les intervenants ont évoqué les particularités de la Francophonie en Asie-Pacifique : un espace multilingue, interculturel, et tourné vers l’avenir. Tous ont exprimé leur espoir de voir cette région jouer un rôle accru dans la Francophonie mondiale.

Cette table ronde a mis en lumière une Francophonie vivante, inclusive et tournée vers l’action, où le Vietnam joue un rôle central. Comme l’a rappelé la secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo, la langue française est un lien de confiance et un outil de développement. Et comme l’a si bien formulé le président Emmanuel Macron lors de son discours d'ouverture du XIXe Sommet de la Francophonie en 2024 : "Sur cette langue, jamais le soleil ne se couche".

Hông Anh/CVN