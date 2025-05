Concours "Aimer pour guider" : quand passion rime avec francophonie

>> Un terrain de jeu dédié aux globe-trotters francophones

>> "Aimer pour guider" : le français, la route des découvertes

>> Les futurs guides francophones planchent sur l'éco-tourisme

Photo : BTC/CVN

Véritable aventure culturelle et linguistique, le concours "Aimer pour guider" a réuni des étudiants francophones passionnés, désireux de dévoiler au monde les trésors méconnus de leur pays. Chaque mot prononcé, chaque geste esquissé portait en lui la promesse d'une découverte.

Pour sa 4e édition, "Aimer pour guider" suscitait une effervescence palpable. Le comité d'organisation s'est félicité du succès grandissant de l'événement, attribuant notamment cet engouement à l'originalité du thème choisi. "+Le joyau caché au cœur du Vietnam+ a incité les étudiants à s'aventurer hors des sentiers battus, à explorer des lieux moins célèbres mais d'une richesse insoupçonnée. Ce choix audacieux a attiré non seulement une large participation, mais également un public diversifié, allant des étudiants et lycéens aux professionnels du tourisme", s'est enthousiasmée Dàm Minh Thuy, doyenne du Département de français.

Dans la même veine, Hoa Ngoc Son, vice-doyen, a souligné : "Le thème de cette année est une invitation à poser un regard amoureux et curieux sur notre pays, à dénicher des lieux secrets, à révéler des facettes inattendues de notre culture et de notre histoire".

Il a insisté sur la dimension formatrice du concours, bien au-delà de la simple compétition. "C'est une opportunité unique pour ces jeunes talents d'enrichir leurs connaissances, d'acquérir des compétences cruciales telles que la création de contenus multimédias percutants, l'éloquence en public, la gestion de projet efficace et la collaboration en équipe. Autant d'atouts indispensables pour s'épanouir dans un secteur touristique en pleine mutation".

Et voici l'équipe gagnante



Dès les premières lueurs de la journée, l'auditorium bourdonnait d'une douce effervescence. Parents émus, amis encourageants, enseignants fiers et professionnels du tourisme curieux s'étaient rassemblés, formant une chaleureuse vague de soutien aux finalistes.

Photo : BTC/CVN

Après des délibérations aussi intenses que passionnées, le verdict tant attendu est tombé : l'équipe talentueuse de Quan Hà Thu Thuy, Duong Thi Trang et Dô Thùy Trang, de l'ULIS, a été couronnée lauréate de cette 4e édition. Leur présentation envoûtante sur le village artisanal du papier dó (rhamnoneuron) traditionnel a tissé une trame d'anecdotes touchantes, d'une maîtrise linguistique impeccable et d'un art narratif captivant, vibrant au cœur même du public et du jury.

Leur exposé a illuminé un joyau discret niché au bord du serein lac de l'Ouest à Hanoï. Si Hô Tây évoque spontanément ses emblèmes tels que la vénérable pagode Trân Quôc ou le spirituel temple Tây Hô, l'équipe gagnante a osé dévoiler un trésor plus intime : le point de service, de tourisme culturel et de présentation de l'artisanat ancestral du papier dó. Bien plus qu'un simple espace d'exposition, ce lieu est une invitation à un voyage dans l'histoire locale, une immersion dans la délicate alchimie de la fabrication de ce papier. "Les visiteurs ne sont pas de simples spectateurs : ils touchent la matière, façonnent leur propre feuille, vivent chaque étape de ce savoir-faire séculaire. Une expérience à la fois culturelle et profondément sensorielle, qui confère à cet endroit un caractère essentiel pour enrichir toute exploration de Hanoï", a partagé avec passion Quan Hà Thu Thuy.

Le concours "Aimer pour guider" s'affirme comme un véritable tremplin pour les jeunes cœurs vibrants de passion pour le voyage, la richesse culturelle et l'éloquence de la langue française. Les membres du jury - fins connaisseurs du tourisme, représentants d'organisations francophones et figures marquantes du secteur - ont unanimement salué la qualité exceptionnelle des prestations.

"Une excellente facture"

"Je trouve que les présentations sont d'une excellente facture, les étudiants débordent d'enthousiasme et font preuve d'une imagination fertile. C'est de très bon augure pour cette année", s'est réjoui Pierre Du Ville, délégué général Wallonie-Bruxelles au Vietnam et membre du jury. Selon lui, les qualités primordiales d'un guide touristique francophone résident dans une solide connaissance de son sujet, la capacité à rendre des lieux captivants pour les visiteurs et une réactivité pertinente face à leurs interrogations. "Ce type de concours est fondamental pour évaluer les aptitudes essentielles de nos futurs ambassadeurs", a-t-il souligné.

Le jury a été particulièrement sensible à la qualité globale des productions : une maîtrise impressionnante du français, une profondeur de recherche remarquable et, surtout, une aptitude touchante à tisser des récits qui résonnent avec l'âme. Chaque participant a su dévoiler, à travers son regard unique, un Vietnam riche de ses nuances, de son histoire et de ses trésors souvent ignorés.

Photo : Mai Quynh/CVN

Une passion contagieuse pour le partage interculturel

Pour ces jeunes talents, participer à "Aimer pour guider" transcendait la simple compétition. C'était une opportunité précieuse de dépasser leurs limites, de peaufiner leurs capacités d'expression en français et, avant tout, de partager avec une ferveur communicative leur amour pour le patrimoine culturel vietnamien.

Chaque projet présenté offrait une perspective singulière sur les "pierres précieuses" encore méconnues du Vietnam, révélant des lieux chargés d'histoire, de culture et d'une profonde humanité.

Tout au long de cette finale mémorable, les candidats ont su captiver et émouvoir l'audience grâce à des récits vivants, enrichis de supports visuels éloquents - photos et vidéos - et parfois même d'échantillons concrets des produits et spécialités des lieux présentés. Transparaissait chez eux une connaissance approfondie des sites explorés, mais surtout un amour sincère pour leur pays et une passion contagieuse pour le partage interculturel.

Les couleurs de la francophonie

Bien au-delà de l'émulation compétitive, cet événement se révèle être un véritable carrefour : un lieu de rencontre privilégié entre jeunes talents prometteurs et entreprises innovantes, un pont solide entre le monde académique et les réalités du secteur professionnel.

Pour les étudiants, c’est une occasion inestimable de se distinguer, de tisser un réseau de contacts précieux et d'envisager avec optimisme une carrière florissante dans un secteur touristique en pleine expansion.

Pour les entreprises, c’est une opportunité stratégique de dénicher les talents de demain, ces futurs professionnels capables de concevoir et de promouvoir un tourisme à la fois plus authentique et profondément responsable.

À l'issue du concours, une vague de sourires illuminait les visages, qu'ils soient ceux des lauréats savourant leur victoire ou ceux de leurs camarades partageant cette fierté collective. Car ici, plus qu'un simple prix, c'est l'aventure humaine partagée, le dépassement de ses propres limites et la satisfaction d'avoir fièrement représenté les couleurs de la francophonie qui ont véritablement marqué les esprits. L'enthousiasme palpable laissait présager un rendez-vous incontournable l'an prochain, pour une nouvelle édition que l'on imagine déjà encore plus vibrante et riche en découvertes !

Mai Quynh/CVN