Le 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale célébré au Venezuela

Le 2 septembre, le Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV) et les autorités de Caracas, en collaboration avec l’ambassade du Vietnam, ont organisé une cérémonie marquant le 80 e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam, au pied de la statue du Président Hô Chi Minh sur l’avenue Bolívar.

Photo : VNA/CVN

Au nom du président du PSUV et chef de l’État vénézuélien Nicolás Maduro, Tania Díaz, membre du Bureau politique, a adressé ses félicitations au Parti, à l’État, au gouvernement et au peuple vietnamiens. Elle a affirmé que la victoire de la Révolution d’Août (19 août 1945) restera à jamais un phare pour les peuples en lutte pour l’indépendance.

Nahum Fernández, membre du Bureau politique et vice-président de la mobilisation et des événements du PSUV, a exprimé son admiration pour le Président Hô Chi Minh et pour le courage exemplaire du peuple vietnamien dans sa lutte héroïque contre le colonialisme et l’impérialisme, soulignant que cette victoire avait inspiré de nombreuses nations opprimées.

Lors de la cérémonie, l’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, a exprimé sa gratitude pour la solidarité constante du PSUV, des partis, des mouvements progressistes et du peuple vénézuéliens pour le Vietnam, rappelant que la direction clairvoyante du Parti communiste du Vietnam et du Président Hô Chi Minh fut décisive dans toutes les victoires nationales.

Photo : VNA/CVN

Le même jour, l’ambassade du Vietnam et le ministère vénézuélien des Affaires étrangères ont organisé une cérémonie de dépôt de gerbe au Panthéon national du Venezuela à Caracas en hommage à Simón Bolívar.

À l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam, le président du PSUV et chef de l’État vénézuélien, Nicolás Maduro, a adressé sur les réseaux sociaux un message de félicitations au Parti, à l’État, au gouvernement et au peuple vietnamiens, y exprimant son admiration et ses sentiments particuliers envers le Président Hô Chi Minh et le Parti communiste du Vietnam.

Selon lui, l’histoire du Vietnam est une école inestimable pour tous les révolutionnaires en lutte pour la liberté, la paix et la justice. L’amitié et la fraternité entre le Venezuela et le Vietnam sont nées dans la lutte pour l’indépendance du Vietnam. Grâce à sa détermination et à sa persévérance, le Vietnam a connu un développement remarquable et s’est affirmé comme un phare d’espoir pour le monde, en tirant sa force de l’union nationale, de l’esprit combatif et d’une discipline exemplaire.

Les médias vénézuéliens ont largement relayé le message du président Nicolás Maduro, publiant des reportages, articles et images sur la célébration du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam sur la place Ba Dinh, ainsi que des interviews de l’ambassadeur du Vietnam au Venezuela. En particulier, la chaîne de télévision TELESUR et la Télévision nationale du Venezuela ont coopéré avec la Télévision du Vietnam pour retransmettre en direct l’intégralité de la cérémonie, avec la participation de chercheurs, journalistes et intellectuels renommés du Venezuela et d’Amérique latine.

VNA/CVN