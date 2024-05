Vietnam parmi les destinations préférées des Sud-coréens pour l’été 2024

Selon l'analyse du nombre de réservations à l'étranger effectuées par les Sud-coréens entre juin et août pour la haute saison touristique estival de cette année, le nombre de réservations aux Philippines et au Vietnam a augmenté respectivement de 3,1 et 3 fois par rapport à la même période de 2023.