Forte hausse du nombre de visiteurs étrangers au Vietnam en quatre mois

Selon l’Autorité du tourisme du Vietnam, le pays a connu une hausse spectaculaire du nombre de visiteurs étrangers au cours de ces quatre derniers mois, illustrant une reprise dynamique et un développement prometteur pour le secteur touristique.

Photo : VNA/CVN

En effet, entre janvier et avril, le Vietnam a accueilli pas moins de 6,2 millions de touristes étrangers, soit une augmentation de 68,3% par rapport à la même période de l’année dernière. Les revenus touristiques ont atteint 271,4 billions de dôngs. Le total des arrivées internationales a dépassé de 3,9% le chiffre d’avant la crise sanitaire de COVID-19.

En avril, plus de 1,5 million de visiteurs étrangers sont venus au Vietnam.

La République de Corée, la Chine, Taïwan (Chine), les États-Unis et le Japon ont figuré parmi les plus grands marchés pourvoyeurs de touristes.

À Hanoï, la capitale a accueilli 737.900 visiteurs pendant les jours de congé à l’occasion de la libération du Sud et de la réunification nationale et de la Fête du travail, du 27 avril au 1er mai, en hausse de 4% sur un an, a annoncé le Service du tourisme.

Le chiffre d’affaires total du secteur du tourisme a atteint 2,5 billions de dôngs, soit une augmentation de près de 10% sur un an.

Le nombre de vacanciers étrangers s’est élevé à 87.900, soit un bond de 48% par rapport à la même période de l'année dernière.

Auparavant, le Service du tourisme avait encouragé les entreprises, organisations et particuliers concernés à améliorer la qualité de leurs produits et services et à en lancer de nouveaux pendant les vacances.

VNA/CVN