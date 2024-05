Vietnam - France

La coopération vise à promouvoir le développement de Diên Biên

Des représentants des armées vietnamienne et française signeront prochainement une lettre couvrant divers contenus directement liés à la province montagneuse de Diên Biên, a déclaré dimanche 5 mai la secrétaire d'État française chargée des Anciens Combattants et de la Mémoire, Patricia Miralles, lors d’une rencontre avec les responsables locaux.

La responsable française a déclaré que Diên Biên Phu constitue un point de connexion entre les deux parties, impliquant ainsi de nombreuses tâches de collaboration.

Les deux parties coopéreront pour développer et mettre en œuvre des projets communs visant à atténuer les douleurs du passé, à promouvoir le développement de Diên Biên et à renforcer l’amitié entre les deux pays. Dans l’immédiat, cela comprend l’inauguration et l’exploitation du système d’éclairage du pont de Muong Thanh.

Patricia Miralles, qui visite Diên Biên alors que la province s’apprête à organiser la célébration nationale du 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu (7 mai 1954 - 2024), a également exprimé son espoir que la province continuera à se concentrer sur la construction d’itinéraires d’exploration historiques avec une signalisation trilingue.

La responsable a déclaré qu’elle attendait avec impatience la coordination active de Diên Biên et la mise en œuvre efficace des projets et initiatives entrepris par le gouvernement français et les organisations de la province.

Affirmant la coopération et l’amitié fortes et durables entre la France et le Vietnam en général et Diên Biên en particulier depuis de nombreuses années, le secrétaire du Comité provincial du Parti, Trân Quôc Cuong, a souhaité recevoir une aide supplémentaire de la France et voir des produits portant la marque de la province, tels que le café, les noix de macadamia et le riz, sur le marché français dans un futur proche.

