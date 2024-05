Forte hausse du nombre de visiteurs étrangers au Vietnam en quatre mois

Selon l’Autorité du tourisme du Vietnam, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le pays a connu une hausse spectaculaire du nombre de visiteurs étrangers au cours de ces quatre derniers mois, illustrant une reprise dynamique et un développement prometteur pour le secteur touristique.

>> La mégapole du Sud s’oriente vers un développement durable

>> Lào Cai : de nombreux produits pour séduire les touristes pendant les congés du 30 avril-1er mai

>> Les touristes affluent à Hanoï pendant cinq jours de vacances

En effet, entre janvier et avril, le Vietnam a accueilli pas moins de 6,2 millions de touristes étrangers, soit une augmentation de 68,3% par rapport à la même période de l’année dernière. Les revenus touristiques ont atteint 271,4 billions de dôngs. Le total des arrivées internationales a dépassé de 3,9% le chiffre d’avant la crise sanitaire de COVID-19.

Photo : VNA/CVN

En avril, plus de 1,5 million de visiteurs étrangers sont venus au Vietnam.

La République de Corée, la Chine, Taïwan (Chine), les États-Unis et le Japon ont figuré parmi les plus grands marchés pourvoyeurs de touristes.

À Hanoï, la capitale a accueilli 737.900 visiteurs pendant les jours de congé à l’occasion de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril) et de la Fête internationales des travailleurs (1er mai), en hausse de 4% sur un an, a annoncé le Service municipal du tourisme.

Le chiffre d’affaires total du secteur du tourisme a atteint 2,5 billions de dôngs, soit une augmentation de près de 10% sur un an.

Le nombre de vacanciers étrangers s’est élevé à 87.900, soit un bond de 48% par rapport à la même période de l'année dernière.

Auparavant, le Service municipal du tourisme avait encouragé les entreprises, organisations et particuliers concernés à améliorer la qualité de leurs produits et services et à en lancer de nouveaux pendant les vacances.

VNA/CVN