Des destinations bondées de visiteurs pendant les vacances du 27 avril au 1er mai

Le taux d'occupation moyen des chambres dans les établissements d'hébergement touristique à travers tout le pays atteint environ 60% en moyenne et 70% pour les jours de pointe, et de 95 à 100% pour certaines destinations côtières. La province de Thanh Hoa se classe notamment au premier rang du pays en termes de revenus touristiques, avec 3.805 milliards de dôngs, suivie par Hô Chi Minh-Ville, Quang Ninh, Hanoï, Nghê An, Khanh Hoa et Dà Nang.

Selon les représentants des entreprises touristiques de Hô Chi Minh-Ville, les longues vacances ont entraîné une forte augmentation du nombre de touristes entre les jours fériés du 30 avril et du 1er mai de cette année. Les touristes ont tendance à voyager de manière indépendante avec leur propre véhicule. Le nombre de touristes voyageant en famille par la route vers des destinations autour de Hô Chi Minh-Ville comme les provinces et villes de Bà Ria-Vung Tàu, Nha Trang, Binh Thuân, Ninh Thuân, Tiên Giang, Cân Tho, Lâm Dông... a connu une forte croissance.

En raison de l'augmentation du prix des billets d'avion, la tendance à utiliser le transport ferroviaire a également fortement augmenté. En même temps, en raison du climat très chaud, les touristes préfèrent choisir de voyager dans les zones côtières ou de voyager à l'étranger pour élargir leur expérience et éviter les fortes chaleurs de Hô Chi Minh-Ville pendant les vacances. Les destinations traditionnelles restent très prisées comme la Thaïlande, le Japon, la République de Corée, la Chine, Singapour, l'Europe, les États-Unis, etc.

À Hanoï

Selon le Service municipal du tourisme de Hanoï, la capitale vietnamienne a accueilli 737.900 touristes pendant les vacances du 27 avril au 1er mai, soit une hausse de 4% par rapport à l'année précédente. Durant cette période de cinq jours, la ville a généré 2,5 billions de dôngs (98,63 millions d'USD) de revenus touristiques, représentant une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente. Le nombre de visiteurs internationaux a notamment atteint 87.900, enregistrant une hausse de 48% par rapport à la même période de l'année précédente.

Auparavant, le service avait encouragé les entreprises, organisations et individus concernés à améliorer la qualité de leurs produits et services, ainsi qu'à proposer de nouveaux produits aux touristes pendant les vacances.

À Hô Chi Minh-Ville

Selon le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, les zones touristiques et de divertissement telles que le parc culturel Dâm Sen, le parc culturel Suôi Tiên, et la zone des reliques historiques des tunnels de Cu Chi ont continué d'attirer un grand nombre de visiteurs pendant les jours de vacances. À cette occasion, Hô Chi Minh Ville a accueilli environ 969.000 visiteurs, enregistrant une augmentation de 2% par rapport à la même période en 2023 (950.000 visiteurs en 2023). Parmi eux, les touristes vietnamiens à Hô Chi Minh-Ville sont estimés à environ 325.000 visiteurs, représentant une hausse de 1,6% par rapport à l'année précédente.

Le nombre de visiteurs internationaux est estimé à environ 54.000 arrivées, ce qui marque une augmentation de 12,5% par rapport à l'année précédente. Le nombre de clients séjournant dans les établissements d'hébergement est estimé à environ 200.000 visiteurs, ce qui représente une augmentation de 11% par rapport à la même période en 2023.

Le taux d’occupation des chambres est d'environ 75%, soit une hausse de 2,7% par rapport à la même période en 2023. Les revenus de ce secteur devraient atteindre 3,235 milliards de dôngs, enregistrant une augmentation de 3,4% par rapport à la même période en 2023.

En particulier, le produit touristique "Programme de visite des reliques architecturales et artistiques nationales du Conseil populaire et du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville" (avec entrée gratuite), ayant pour objectif de contribuer à la construction et au développement de la marque de Hô Chi Minh-Ville ainsi qu'à la promotion de l'image d'une ville accueillante et ouverte, ainsi que de développer des produits touristiques uniques et caractéristiques associés à la culture historique auprès des touristes nationaux et internationaux, a accueilli 1.935 visiteurs après seulement deux jours d'organisation.

À Bà Ria-Vung Tàu

Selon Trân Thi Thu Hiên, directrice adjointe du Service du tourisme de la province de Bà Ria-Vung Tàu, la plupart des établissements d'hébergement de cette région affichent complet. Cette année marque la première fois où ces établissements atteignent un taux d'occupation moyen des chambres compris entre 80 et 95% pendant les trois jours consécutifs de la période de vacances.

Le nombre total de visiteurs dans cette province pendant les cinq jours de vacances de cette année est estimé à plus de 626.360 personnes, soit une augmentation d'environ 25% par rapport à la même période en 2023. Les recettes totales du secteur touristique devraient atteindre près de 669 milliards de dôngs, soit une augmentation d'environ 12,5%. On estime que la ville de Vung Tàu à elle seule accueille et sert environ 300.000 visiteurs, représentant près de 50% de l'ensemble de cette localité, avec un revenu d'environ 500 milliards de dôngs.

À Dà Lat

Le Bureau de la culture et de l'information de la ville de Dà Lat, province de Lâm Dông (hauts plateaux du Centre) a déclaré que, du 27 avril au 2 mai, la ville de Dà Lat a accueilli environ 170.000 personnes, enregistrant une augmentation de 41,7% par rapport à la même période de l’année précédente. En détail, Dà Lat a attiré 7 200 visiteurs internationaux, soit une augmentation de 60%, et 162.800 visiteurs vietnamiens, soit une augmentation de 41% par rapport aux vacances de l’année 2023. Le taux d'occupation moyen des chambres des hôtels 1 à 5 étoiles est d'environ 80%, tandis que celui des autres établissements est d'environ 75%. Le nombre de touristes séjournant dans la ville de Dà Lat s’est concentré les 27, 28 et 29 avril.

À Khanh Hoa

Selon le Service du tourisme de la province de Khánh Hoa (Centre), le marché touristique dans cette localité pendant la période des vacances du 30 avril au 1er mai a été particulièrement dynamique, attirant un grand nombre de touristes nationaux et étrangers. Ainsi, Khanh Hoa a accueilli 969.955 visiteurs, enregistrant une augmentation de 21,53% par rapport à la même période en 2023. La capacité d'occupation moyenne des établissements d'hébergement fut d'environ 87,4%. Les revenus totaux des touristes à Khanh Hoa pendant cette période ont atteint plus de 1,306 milliards de dôngs, soit une augmentation de plus de 53,01% par rapport à la même période en 2023.

Les complexes hôteliers de grande envergure situés à la plage de Bai Dài dans le district de Cam Lâm, dans la ville de Cam Ranh, ainsi que les complexes hôteliers autonomes sur les îles de la ville de Nha Trang, ont tous affiché un taux d'occupation des chambres supérieur à 90%. Le nombre total de clients séjournant a atteint 262.150 visiteurs, soit une augmentation de plus de 31,3% par rapport à la même période en 2023, dont 71.667 touristes étrangers.

À Binh Thuân

Pour sa part, à cette occasion, la province de Binh Thuân (Centre) a également accueilli environ 220.000 visiteurs, enregistrant une augmentation d'environ 25% par rapport à 2023. La capacité moyenne d’occupation des chambres était d'environ 75 à 95% et ses revenus totaux sont estimés à environ 420 milliards de dôngs.

En particulier, le nombre de touristes venant dans la localité fut très important du 27 au 30 avril. Les hôtels d’une à deux étoiles et équivalents ont affiché un taux d'occupation des chambres d'environ 75 à 85%. Les complexes hôteliers 3 à 5 étoiles ont quant à eux un taux d'occupation des chambres d'environ 95 à 100%. La plupart des touristes nationaux se rendant à Binh Thuân proviennent de Hô Chi Minh-Ville, Lâm Dông, Dông Nai, Binh Duong, Khanh Hoa, ainsi que des provinces du Sud et de Hanoï.

À Ninh Thuân

Pour sa part, la directrice adjointe du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Ninh Thuân, Pham Thi Thanh Huong, a déclaré que pendant les jours de ces vacances, la localité a accueilli plus de 150.000 visiteurs, soit une augmentation de 66,6% par rapport à la même période en 2023. Parmi eux, le nombre de touristes internationaux a atteint 3.000, ce qui représente une augmentation de 50%. Le revenu total de ce secteur pendant cette période de vacances est estimé à 145 milliards de dôngs.

En particulier, environ un mois avant ces vacances de cette année, les agences de voyages et les touristes ont réservé 4.686 chambres d'hébergement. De nombreuses attractions touristiques ont attiré un grand nombre de touristes, en particulier celles situées dans les zones côtières de Binh Son - Ninh Chu, Vinh Hy, Cà Na, où le taux d'occupation des chambres a atteint 90 à 100%.

Dans d'autres endroits, la capacité d'hébergement a également oscillé entre 60 et 90%. La plupart des touristes se rendant à Ninh Thuân proviennent de Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Binh Duong, Lâm Dông, Khanh Hoa, entre autres.

À Dà Nang

Pendant les jours de vacances de cette année, Dà Nang a accueilli plus de 336.000 visiteurs, dont environ 72.000 internationaux et nationaux. Les recettes totales du secteur touristique ont atteint environ 1.336 milliards de dôngs. À cette occasion, Dà Nang a enregistré 563 vols, soit une moyenne de 112 vols par jour, dont 61 vols intérieurs et 51 vols internationaux.

Selon le Service du tourisme de la ville de Dà Nang, le nombre de touristes arrivant par train pour les vacances de cette année a augmenté de plus de 60% par rapport à la même période en 2023, avec plus de 16.000 visiteurs. Par ailleurs, le nombre de passagers voyageant par la route a également connu une forte augmentation. Le 28 avril, Dà Nang a également accueilli un paquebot international Azamara Journey, au port de Tiên Sa, avec à son bord 800 touristes internationaux de nationalités européennes et américaines, accueillis par la succursale de Saigontourist de Dà Nang.

Le nombre de visiteurs participant à l'expérience de croisière sur le fleuve Hàn a atteint environ 20.800 personnes, soit une augmentation de 9% par rapport à la même période en 2023.

À Hai Phong

Pendant les cinq jours de ces vacances, Hai Phong (Nord) a accueilli environ 62.000 visiteurs, soit une augmentation de 38% par rapport à la même période de l'année dernière, dont 18.000 visiteurs internationaux. Au cours des deux premiers jours de congé (27 et 28 avril), le taux d'occupation des chambres a atteint une moyenne de 80% ; pour les jours suivants, ce taux a atteint près de 100%. Les revenus totaux du secteur touristique de Hai Phong pendant les vacances sont estimés à 520 milliards de dôngs, soit une augmentation de 44% par rapport à la même période en 2023.

En particulier dans le district de Cat Hai, dont le point culminant est la zone touristique de Cat Bà, plus de 80.000 visiteurs ont été accueillis, soit une augmentation de 22% par rapport à la même période en 2023, dont plus de 15.700 visiteurs internationaux.

À Quang Ninh

Jusqu’au 30 avril, la province de Quang Ninh (Nord) accueillait en moyenne environ 230.000 touristes chaque jour. Quant à la ville de Ha Long, elle a reçu en moyenne environ 90.000 visiteurs par jour pendant les vacances.

Outre la ville de Ha Long, les localités de Quang Ninh attirent également de nombreux touristes pendant les cinq jours de vacances. Parmi elles, la ville la plus importante, Mong Cai, a accueilli en moyenne 43.000 visiteurs par jour, tandis que le district de Vân Dôn en a reçu 14.500.

De son côté, le district de l'île de Cô Tô a accueilli en moyenne 6.000 visiteurs par jour. Pendant les cinq jours de vacances, l'ensemble de la province de Quang Ninh a accueilli environ 31.318 touristes étrangers, soit une augmentation de 137% par rapport à la même période en 2023.

À Kiên Giang

Selon le Service de la culture, du sport et du tourisme de Kiên Giang (delta du Mékong), le nombre total de touristes pendant les vacances de cette année n'a pas beaucoup augmenté par rapport à la même période de l'année dernière. Cependant, le nombre de visiteurs internationaux a plus que doublé, tandis que le nombre de touristes nationaux a connu une forte diminution par rapport à la même période de l’année dernière. Pendant les cinq jours de vacances, Kiên Giang a accueilli 272.547 visiteurs, soit une augmentation de 2,9% par rapport à la même période, avec 23.911 touristes internationaux (+ 2,4 fois sur la même période) et 248.636 touristes nationaux, soit en baisse de 3,6% sur la même période. Le taux d'occupation des chambres a atteint 55,3%.

Les revenus totaux du tourisme ont atteint 589,9 milliards de dôngs, soit une augmentation de plus de 1,8 fois sur la même période, en raison de l'augmentation du nombre de visiteurs internationaux. La ville de Phu Quôc à elle seule a reçu 125.860 visiteurs, soit une augmentation de 11,7% par rapport à la même période de l’an dernier, dont 22.424 visiteurs internationaux, soit 2,2 fois plus que sur la même période de 2023.

