Congrès de l'organisation du Parti du Bureau de l'Assemblée nationale

Trân Thanh Mân, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de l'Assemblée nationale (AN) et président de l'AN.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, Lê Quang Tung, membre du Comité central, secrétaire général de l'AN, secrétaire du Comité du Parti du Bureau de l'AN et chef du Bureau de l'AN, a souligné qu'au cours de la période 2020-2025, l'organisation du Parti du Bureau de l'AN a accompli un grand nombre de tâches politiques assignées, contribuant activement à des décisions législatives importantes telles que la réforme de la Constitution de 2013, la modification et le complément du système juridique pour la réforme de l'appareil organisationnel et la mise en œuvre du modèle d'administration locale à deux niveaux, etc.

De son côté, le vice-président de l'AN Nguyên Khac Dinh a félicité l'organisation du Parti du Bureau de l'AN pour ses résultats obtenus et l'a exhortée à poursuivre l'innovation, avec de nouvelles réflexions, plus approfondies et plus efficaces et une coordination renforcée.

Il a également encouragé les cadres dirigeants, les organisations du Parti, les membres du Parti et les unités du Bureau à faire preuve de solidarité, de détermination et d'engagement pour atteindre les objectifs fixés pour la période 2025-2030.

Le vice-président de l'AN a demandé à l'organisation du Parti du Bureau de l'AN de continuer à appliquer de manière rigoureuse les lignes directrices et les résolutions du Comité central et du Comité du Parti de l'AN, tout en contribuant activement à l'élaboration des documents préparatoires aux congrès des échelons supérieurs du Parti.

Il a également souligné l'importance de renouveler en profondeur les modes de direction des comités du Parti, en mettant l'accent sur les capacités d'analyse, de prévision stratégique et d'application des modèles de travail scientifiques, en particulier dans les activités de conseil politique et de mise en œuvre des programmes et résolutions.

Par ailleurs, Nguyen Khac Dinh a insisté sur la préparation soignée et professionnelle des célébrations du 80e anniversaire des premières élections législatives vietnamiennes (6 janvier 1946 - 2026), ainsi que l'organisation des élections des députés de la 15e législature de l'AN et des membres des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2021-2026.

VNA/CVN