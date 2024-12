Le Premier ministre préside une réunion sur la rationalisation de l'appareil politique

La 6 e réunion du Comité gouvernemental de pilotage du dressement du bilan de la mise en œuvre de la résolution N°18 du 12 e Comité central du Parti sur "Quelques questions sur la poursuite de la réforme et de la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique pour la rendre simple, efficace et performante", a eu lieu le 29 décembre à Hanoï, sous la présidence de son chef, le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Les participants ont notamment discuté, entre autres, de la mise fin aux tâches du Comité chargé des affaires du Parti au sein du gouvernement et aux activités de la Commission pour la gestion du capital de l'État dans les entreprises (CMSC), de la création de l’organisation du Parti au sein gouvernement relevant du ressort central, ainsi que des politiques pour les cadres, fonctionnaires et employés dans le processus de rationalisation de la structure organisationnelle.

Lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a réitéré le principe: La rationalisation de la structure organisationnelle doit garantir la simplicité, la solidité, l'efficacité et l'efficience, parallèlement à l'amélioration de la qualité des fonctionnaires et des employés publics. En particulier, elle doit diminuer le nombre d’unités sans aucun chevauchement ou omission de fonctions, tâches et pouvoirs.

Le Premier ministre a ordonné de continuer à améliorer les politiques pour les cadres, les fonctionnaires et les employés publics dans le processus de rationalisation de la structure organisationnelle, en insistant notamment sur la nécessité de politiques pour encourager les cadres à se diriger vers les organisations de base.

Le chef du gouvernement a enfin demandé aux membres du Comité de pilotage de promouvoir le sens des responsabilités, de se concentrer sur la mise en œuvre des tâches assignées et d'assurer le progrès et la qualité du travail conformément aux exigences fixées.

