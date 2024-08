Le Vietnam honore la militante pour la paix Madeleine Riffaud

>> Remise d'un souvenir à Madeleine Riffaud, amie proche du peuple vietnamien

>> Un programme artistique pour honorer les soldats tombés au combat et le désir de paix

Photo : VNA/CVN

Le diplomate a salué Riffaud comme un modèle de dévouement et d'altruisme, soulignant son rôle crucial dans la lutte du Vietnam pour l'indépendance et la réunification nationale. Il a souligné son engagement de toute une vie en faveur de la justice et de la paix et la profonde gratitude du Vietnam envers elle et ses amis français qui ont renforcé les liens entre les deux nations.

Dinh Toàn Thang a souligné que l'amour et le soutien indéfectible de Madeleine Riffaud et de ses amis français ont été et seront une source d'encouragement pour le Vietnam dans ses efforts pour construire et protéger la nation.

Dans sa lettre adressée à Madeleine Riffaud, Lê Hoài Trung, secrétaire du Comité central du Parti et chef de sa commission centrale des relations extérieures, a souligné le travail précieux de Madeleine Riffaud pour révéler le caractère injuste de la guerre américaine au Vietnam, ce qui a contribué à rassembler le soutien mondial à la cause vietnamienne.

Phan Anh Son, président de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, et Nguyên Thuy Anh, président de l'Association d'amitié et de coopération Vietnam - France, ont tous deux salué le dévouement durable de Madeleine Riffaud au Vietnam, la décrivant comme un symbole de courage et de justice.

Née le 23 août 1924 à Paris, la jeune française Madeleine Riffaud a rejoint le Front national de France à l'âge de 18 ans sous le pseudonyme de Rainer. Elle a courageusement combattu les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. En tant que correspondante de guerre pour le journal l'Humanité qui parle au nom du Parti communiste français, elle était présente dans la guerre anti-américaine au Vietnam. Ses articles sur la vie et les luttes courageuses du peuple vietnamien dans cette guerre ont été publiés en France, attirant de nombreux lecteurs épris de paix.

En reconnaissance de ses grandes contributions, le gouvernement du Vietnam lui a décerné l'Ordre de la Résistance, première classe, en 1984, et l'Ordre de l'Amitié en 2004.

VNA/CVN