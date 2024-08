Hô Chi Minh-Ville

Un responsable reçoit un dirigeant du Mouvement populaire de libération de l'Angola

Phan Van Mai, secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville et président du Comité populaire municipal, a reçu jeudi 22 août dans la ville Manuel Domingos Augusto, membre du Politburo et secrétaire du Comité central du Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA).

Photo : VNA/CVN

Phan Van Mai a affirmé que Hô Chi Minh-Ville chérissait l'amitié entre le Vietnam et l'Angola et souhaitait devenir un contributeur important aux bonnes relations entre les deux pays.

Après avoir informé son invité du développement socio-économique de la ville, le dirigeant de la mégapole du Sud a fait remarquer que les liens commerciaux et d'investissement entre Hô Chi Minh-Ville et l'Angola restaient modestes et que les deux parties devaient prendre des mesures pour renforcer leur partenariat.

Hô Chi Minh-Ville est prête à conclure un accord de jumelage et de coopération avec une localité angolaise et elle est disposée à travailler avec des secteurs et localités angolaises dans les domaines potentiels et d'intérêt commun afin de donner un nouvel élan aux liens bilatéraux, a-t-il ajouté.

De son côté, Manuel Domingos Augusto a émis l'espoir que cette visite à Hô Chi Minh-Ville permettrait à la délégation angolaise d'apprendre des expériences de développement de la ville, - locomotive économique et grand centre des relations extérieures du Vietnam.

Appréciant les propositions de coopération du dirigeant de la ville, il a déclaré qu'il existait un potentiel substantiel pour que l'Angola et le Vietnam, dont Hô Chi Minh-Ville, collaborent dans le développement économique.

Le responsable du MPLA a également affirmé sa volonté d'encourager les agences, organisations, entreprises et citoyens angolais à renforcer les liens d'investissement et commerciaux avec le Vietnam.

Enfin, il a affirmé que l'Angola était disposé à choisir une localité de jumelage avec Hô Chi Minh-Ville et à établir ensuite une coopération étroite.

VNA/CVN