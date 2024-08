L'ambassadrice du Vietnam au Sri Lanka présente ses lettres de créance

Lors de la réception des ambassadeurs étrangères, le président sri lankais a informé des réalisations du Sri Lanka de plus de deux années après la crise économique, dont des indicateurs tels que la croissance du produit intérieur brut (PIB) et les exportations, tous positifs. Il a exprimé le souhait que les ambassadeurs, dont Mme Trinh Thi Tâm, durant leur mandat, soutiennent le Sri Lanka pour devenir une destination internationale attrayante en termes d’investissement, de commerce et de tourisme.

Photo : VNA/CVN

De son côté, l’ambassadrice Trinh Thi Tâm a transmis au président Ranil Wickremesinghe, au gouvernement et au peuple sri lankais les salutations et les meilleurs vœux du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm et des hauts dirigeants du Vietnam.

Le Vietnam attache toujours de l’importance à ses relations d’amitié traditionnelle et de coopération avec le Sri Lanka, a déclaré la diplomate vietnamienne, soulignant que les deux pays ont beaucoup de potentiels de coopération, notamment dans l’agriculture, l’aquaculture, le commerce, la culture, le tourisme.

L’ambassadrice vietnamienne s’est engagée à faire de son mieux pour promouvoir l’amitié entre les deux pays et deux peuples.

VNA/CVN