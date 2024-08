Le Premier ministre appelle à promouvoir l’empouvoirement des femmes

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné vendredi 23 août la nécessité de booster la coopération pour promouvoir le potentiel et libérer la force des femmes, renforcer l’économie des soins et la résilience en vue de la Communauté de l’ASEAN après 2025.

Photo : VNA/CVN

S’adressant par visioconférence depuis Hanoï au 3e Sommet des femmes dirigeantes de l’ASEAN, à Vientiane, au Laos, à l’invitation de son homologue lao Sonexay Siphandone, le chef du gouvernement vietnamien a exhorté les pays de l’ASEAN à se concentrer sur la mise en œuvre de solutions à travers "trois renforcements".

Il s’agit de renforcer la sensibilisation et la réflexion sur le rôle des femmes, et de promouvoir des politiques plus fortes pour encourager la participation égale des femmes dans tous les domaines, où sont promus l’autonomisation des femmes et leur dotation des connaissances nécessaires pour contribuer efficacement à l’économie des soins ainsi qu’à la résilience de l’ASEAN.

Il s’agit ensuite de renforcer l’innovation, le perfectionnement des infrastructures et la construction d’un système de santé publique et de services médicaux de qualité, facilement accessible et à un prix raisonnable, en particulier dans les zones pauvres, lointaines et reculées.

Dans le même temps, il faut continuer à rénover et à perfectionner les institutions et les politiques, en intégrant les aspects appropriés du travail de soins dans les programmes régionaux et les plans de développement socio-économiques locaux et nationaux, sur la base d’une approche visant à promouvoir l’égalité des sexes, à s’adapter au vieillissement rapide de la population et au changement climatique.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a également proposé d’investir dans la formation des ressources humaines et la formation professionnelle des travailleurs ; de mobiliser les ressources sociales, d’attirer les investissements privés, de renforcer la coopération pour protéger les droits et intérêts légitimes des travailleurs, en prévenant les abus, l’exploitation, la discrimination et les activités illicites, ainsi que les crimes transnationaux tels que la traite transfrontalière des êtres humains.

Ses remarques ont été hautement appréciées par le Premier ministre lao Sonexay Siphandone qui a invité le Premier ministre Pham Minh Chinh à se rendre au Laos et à participer aux 44e et 45e Sommets de l’ASEAN et aux conférences connexes prévus en octobre prochain à Vientiane.

Intervenant en présentiel au sommet, la vice-ministre vietnamienne du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, Nguyên Thi Hà, a présenté la situation de l’économie des soins au Vietnam, les défis des préjugés sexistes, les limites en matière de prestation de soins, avant de formuler des recommandations pour promouvoir le développement de l’économie des soins et l’empouvoirement (empowerment) des femmes.

VNA/CVN