Bientôt le salon international du textile et de l’habillement 2024

L’exposition internationale de l’industrie du textile et de l’habillement du Vietnam (VTG) 2024 aura lieu du 25 au 28 septembre au Centre des expositions et des congrès de Saigon (SECC), à Hô Chi Minh-Ville.

La VTG 2024 (Vietnam Int'l Textile & Garment Industry Exhibition) réunira plus de 380 entreprises de 12 pays et territoires, dont l’Australie, le Bangladesh, la Chine, l’Inde, le Japon, le Pakistan, Singapour, la République de Corée, Hong kong et Taïwan (Chine), Thaïlande et le Vietnam.

Couvrant une superficie de plus de 15.000 m2, elle présentera les dernières avancées technologiques en matière de tissus, fils et accessoires, offrant une gamme complète de solutions textiles.

Cette année, la VTG se tiendra parallèlement aux salons internationaux des accessoires textiles et vestimentaires du Vietnam (VINATEX), de la teinture et de l'industrie chimique du Vietnam (DYECHEM), des machines et matériaux pour la chaussure au Vietnam (VFM).

VNA/CVN