Restaurer la production agricole après les inondations : une mission urgente

En raison du typhon Yagi et des inondations dans le Nord, la production agricole a subi des pertes estimées à plus de 4.000 milliards de dôngs. Pourtant, une reprise rapide est essentielle, car les cultures à fort rendement jouent un rôle clé dans les exportations agricoles du pays.

>> Un vice-ministre souligne l'importance de la reprise rapide de la production agricole

Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Hoàng Trung, a eu un entretien avec l’Agence Vietnamienne d’Information à propos des mesures envisagées pour rétablir la production et assurer un approvisionnement suffisant en plants.

L'objectif est de garantir la production alimentaire, en particulier en prévision des fêtes de fin d’année, comme le Têt.

Comment évaluez-vous les dégâts causés par le typhon Yagi et les récentes inondations dans le secteur agricole ? Et quelles solutions sont envisagées pour relancer la production après le retrait des eaux ?

Les inondations et le typhon ont détruit 312.000 ha de cultures, dont 200.000 ha de rizières, 51.000 ha de légumes, et 36.000 ha de maïs. En tout, les dégâts s'élèvent à plus de 4.000 milliards de dôngs pour le secteur agricole.

Conformément aux directives du Premier ministre, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a lancé la reprise immédiate de la production après les catastrophes naturelles. Les efforts se concentrent sur l'élevage, l'aquaculture, les cultures et la foresterie, avec des consignes techniques précises pour réhabiliter rapidement les zones encore récupérables. Parallèlement, des mesures urgentes sont mises en œuvre pour réduire les engorgements.

Photo : VNA/CVN

Pour disposer des ressources nécessaires à la relance rapide de la production, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural sollicite également la coopération des entreprises et des associations. Les entreprises jouent un rôle essentiel en aidant les habitants à surmonter leurs pertes, s'associant dans un esprit de solidarité. Le ministère collaborera étroitement avec le secteur privé, en mettant l'accent sur la rapidité d'action, pour aider les populations à stabiliser rapidement leur vie et à relancer la production.

Le ministère prévoit d’organiser des conférences sur la reprise de la production, afin d'assurer la synchronisation des saisons et la structure des cultures. Cela permettra de garantir l’approvisionnement alimentaire, tant pour la fin de l’année que pour les années à venir.

Sur le plan des mécanismes politiques, le ministère conseille le gouvernement dans la rédaction d'un décret relatif au soutien de la production agricole dans les zones sinistrées. Ce décret jouera un rôle crucial pour fournir aux localités et aux populations les ressources nécessaires à la relance et au développement de la production.

De nombreuses grandes zones de production ont été gravement touchées, notamment en prévision des besoins pour les fêtes de fin d’année. Quelles solutions le ministère propose-t-il pour assurer l'approvisionnement alimentaire dans les mois à venir ?

Les zones de production maraîchère, ainsi que les arbres fruitiers et les plantes ornementales, ont subi d’importants dégâts. Dans l’immédiat, les cultures maraîchères, les jardins fruitiers et les plantes ornementales pourront appliquer les mesures techniques recommandées par le ministère, permettant ainsi leur restauration rapide.

Photo : VNA/CVN

Concernant l’approvisionnement alimentaire, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural met en œuvre des solutions urgentes dans les domaines de l'élevage, de l'aquaculture, ainsi que des cultures, pour assurer une disponibilité suffisante de nourriture à l’approche des fêtes de fin d'année.

La semaine prochaine, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural organisera une conférence sur la production des cultures d'hiver dans les provinces du Nord. Cette saison de culture annuelle s'étend sur environ 400.000 ha. Une bonne production hivernale permettrait de répondre aux besoins alimentaires intérieurs, notamment à l'approche du Nouvel An lunaire.

Parallèlement, le ministère accélère la relance de secteurs tels que l'élevage et la pêche, garantissant ainsi une production stable qui alimente le marché en produits variés issus de l'agriculture, de l'élevage et de l'aquaculture.

Cette année, la production des cultures d'hiver se déroule dans un contexte différent des années précédentes. Quelles sont les mesures prévues par le ministère pour soutenir cette campagne ?

Chaque année, la superficie dédiée aux cultures d'hiver varie entre 350.000 et 400.000 ha. Cette année, le secteur agricole, en collaboration avec les autorités locales, cherchera à maximiser cette superficie. Dans les zones gravement endommagées et irrécupérables, les cultures hivernales seront semées plus tôt pour compenser les pertes, ce qui permettra d’augmenter la superficie totale.

Les autorités locales devront restructurer leurs cultures en utilisant des variétés à cycle court, afin de réaliser plusieurs cycles de production avant d'entamer la campagne rizicole d'hiver-printemps 2024-2025. Elles solliciteront également les réserves nationales pour un approvisionnement rapide en semences et plants.

Photo : VNA/CVN

Avec pour principe de s'appuyer sur les ressources locales, les autorités locales travailleront avec le ministère et les entreprises pour assurer l'approvisionnement rapide en semences de toutes sortes, garantissant ainsi la superficie et la productivité des cultures d'hiver.

Selon un rapport du Département de la production végétale, la demande en semences de riz pour les provinces touchées par les inondations s'élève à environ 15.000 tonnes pour la campagne hiver-printemps 2024-2025. Cependant, la réserve nationale ne compte que 4.000 tonnes. Quels défis cela pose-t-il pour la prochaine saison ?

Actuellement, environ 5.800 tonnes de riz sont disponibles dans les réserves nationales, dont plus de 4.000 tonnes sont destinées aux provinces du Nord. Cependant, face à une demande de semences de riz de 15.000 tonnes dans les zones sinistrées, il manque plus de 10.000 tonnes.

Avec la coopération des entreprises et les ressources disponibles, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural travaillera en étroite coordination avec les autorités locales, en appliquant des politiques de soutien pour fournir suffisamment de semences aux agriculteurs. Cela garantira la reprise de la production agricole à venir.

Il est encore temps de mobiliser ces ressources pour assurer l’approvisionnement et soutenir les agriculteurs dans les zones sinistrées, afin d'avoir suffisamment de semences pour la récolte hiver-printemps 2024-2025.

Bich Hông/VNA/CVN