Résumer les 20 ans de mise en œuvre du modèle organisationnel du gouvernement

Les membres du comité ont discuté et donné leur avis en analysant le contexte, les points de vue et les objectifs ; cité les orientations, les tâches et les solutions pour améliorer les fonctions, les tâches, les pouvoirs et l'organisation de l'appareil du gouvernement dans la nouvelle période ainsi que la décentralisation, les fonctions, les tâches, les pouvoirs, les limites de travail de chaque organisation, de chaque titre...

Pham Minh Chinh, aussi président du comité, a souligné que faire le bilan des 20 ans de mise en œuvre du modèle organisationnel du gouvernement du XIIe au XVe mandat était un travail difficile et complexe, couvrant divers domaines et personnes et concernant la révision, l'ajustement, la délimitation des fonctions, des tâches, des pouvoirs... des ministères et des agences au rang ministériel sur de nombreuses périodes.

Par conséquent, il faut avoir une direction unifiée du comité directeur et la participation des ministères et des secteurs, notamment le rôle très important des membres du comité.

Le chef du gouvernement a demandé l’élaboration d’une feuille de route spécifique pour une mise en œuvre sommaire et un rapport avant le 31 décembre 2024.

Il a souligné que le résumé de 20 ans de mise en œuvre du modèle organisationnel du gouvernement impliquait de nombreuses lois, il nécessitait donc une étude approfondie. Tous les échelons et tous les secteurs doivent disposer de rapports basés sur un schéma commun et unifié à partir de bases de données et des chiffres.

Pham Minh Chinh a demandé aux chefs des ministères, des branches et des agences d'élaborer des rapports évaluant la mise en œuvre des fonctions, des tâches, des pouvoirs et de structure organisationnelle de chaque ministère, de chaque agence au rang ministériel et de chaque agence gouvernementale. Il a insisté sur la nécessité de procéder à un examen de la connexion dans la gestion étatique des industries et des domaines et proposer des solutions pour les surmonter.

Le dirigeant a clairement déclaré que l'objectif du résumé était de rechercher et d'évaluer systématiquement et globalement les fonctions, les tâches, les pouvoirs et la structure organisationnelle durant quatre mandats du gouvernement ; de proposer des points de vue, des objectifs, des orientations et des solutions pour perfectionner les fonctions, les tâches, les pouvoirs et la structure organisationnelle du XVIe mandat et des mandats suivants du gouvernement dans les relations entre le gouvernement et les agences du système politique.

Le Premier ministre a chargé le ministère des Affaires étrangères d'élaborer un rapport résumant l'expérience internationale en matière d'organisation de l'appareil du gouvernement. Le ministère de l'Intérieur est chargé d’élaborer le Projet pour résumer 20 ans de mise en œuvre du modèle organisationnel du gouvernement. Il a demandé d'organiser des séminaires nationaux pour profiter des opinions d'experts, de scientifiques et d'activistes et aussi d’envoyer des équipes d'enquête à l'étranger, en particulier dans les pays présentant des caractéristiques similaires à celles du Vietnam, pour apprendre leurs expériences et les modèles de référence avec la structure organisationnelle du gouvernement vietnamien.

