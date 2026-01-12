Europe de l'Est et Asie centrale : opportunités pour les développeurs de jeux vidéo au Vietnam

La région de la CEI, qui comprend l'Europe de l'Est et l'Asie centrale, offre un fort potentiel aux développeurs de jeux vidéo vietnamiens. Ce marché présente en effet des comportements d'utilisateurs très favorables à la croissance du jeu mobile, notamment pendant les grandes périodes de vacances.

Les données de la société de publicité Yango Adds révèlent une tendance annuelle remarquablement stable : durant les huit à dix jours fériés qui marquent le Nouvel An, l'activité de jeu vidéo connaît une forte hausse à chaque étape du parcours utilisateur.

Par conséquent, les recherches de contenu vidéoludique augmentent fortement dès le début des vacances, atteignant souvent des niveaux parmi les plus élevés de l'année.

Cet intérêt accru se traduit rapidement en actions : le nombre d'installations augmente simultanément, avec des pics marqués entre le 2 et le 9 janvier, période durant laquelle les utilisateurs disposent de plus de temps libre, utilisent davantage leurs appareils et sont plus enclins à découvrir de nouvelles formes de divertissement.

"Ce qui rend ce modèle particulièrement précieux pour les développeurs, c'est sa prévisibilité. La même hausse se manifeste de manière constante lors des cycles de fêtes 2023-2024 et 2024-2025, faisant de janvier l'une des périodes de croissance les plus fiables pour les applications de jeux dans la CEI", a déclaré Thu Nguyên, responsable du développement commercial chez Yango Ads Vietnam.

Au-delà de la saisonnalité, explique Thu, ces marchés correspondent naturellement aux atouts des studios vietnamiens. "Le public de la région apprécie les jeux soignés, légers et optimisés pour mobile, des genres dans lesquels le Vietnam excelle depuis toujours".

Elle précise que les jeux de puzzle, de match-3, les jeux occasionnels, de simulation et les jeux hybrides-occasionnels témoignent tous d'un fort engagement des utilisateurs dans toute la région.

"Avec une population connectée, une forte pénétration des smartphones et un appétit constant pour des jeux visuellement attrayants et accessibles, la CEI se présente comme un marché offrant non seulement une grande envergure, mais aussi une compatibilité culturelle et comportementale. Contrairement aux régions de premier plan saturées, elle offre un potentiel de croissance sans subir une pression concurrentielle excessive ni une lassitude créative", a-t-elle ajouté.

L'industrie du jeu vidéo vietnamienne entre dans une phase charnière.

Selon xsolla.com, une société spécialisée dans le jeu vidéo, les studios vietnamiens locaux ont déjà prouvé leur capacité à créer des titres à succès international, allant de jeux occasionnels soignés à des jeux de réflexion originaux appréciés sur tous les continents.

Cependant, à mesure que l'industrie mûrit, le défi ne consiste plus seulement à développer un excellent jeu ; il s'agit désormais de trouver des marchés où la créativité peut se traduire par une croissance efficace et durable.

Pour saisir cette opportunité, les experts conseillent aux studios vietnamiens d'envisager trois changements stratégiques dans leur approche de l'expansion sur ces marchés dynamisés par les fêtes de fin d'année.

Selon Thu Nguyên, le timing est un élément essentiel de la croissance.

Maintenir une présence constante garantit une visibilité régulière, mais la véritable accélération se produit lorsque les campagnes s'intensifient pendant le pic d'activité des fêtes de fin d'année.

De plus, en acquérant efficacement des utilisateurs pendant cette période et en monétisant leur jeu via les achats intégrés et la publicité, les studios peuvent réinvestir leurs revenus dans l'acquisition d'utilisateurs, renforçant ainsi la dynamique à chaque saison suivante. Cette approche réduit la dépendance aux apports continus de nouveaux capitaux et s'avère particulièrement efficace pour les genres mobiles en constante évolution.

Grâce à des partenaires adtech adaptés et à des outils d'optimisation automatisés, les développeurs vietnamiens peuvent tester, apprendre et se développer sans avoir à créer d'entités juridiques locales ni à se perdre dans des procédures administratives complexes. Les systèmes basés sur l'IA peuvent optimiser les budgets en temps réel, améliorer les performances créatives et garantir que les studios tirent le meilleur parti des périodes de forte conversion, comme les fêtes de fin d'année, ont-ils indiqué.

"Les développeurs de jeux vietnamiens ont déjà prouvé leur capacité à créer des succès mondiaux. La prochaine étape de croissance dépendra du choix de marchés où le calendrier, la culture et le comportement des utilisateurs créent des conditions propices à une expansion naturelle. L'Europe de l'Est et l'Asie centrale se distinguent comme l'une de ces rares régions, offrant des pics saisonniers prévisibles, une concurrence moins forte que sur les marchés traditionnels de premier plan, des joueurs très motivés et la période d'acquisition d'utilisateurs la plus rentable de l'année", a déclaré Thu Nguyên.

Plutôt que de se disputer des utilisateurs toujours plus chers dans des environnements saturés, les studios vietnamiens peuvent accéder à une croissance durable et à long terme en se tournant vers cette région.

Ici, la période des fêtes du Nouvel An ne se contente pas de marquer le début d'une nouvelle année civile ; elle ouvre une porte d'entrée puissante et étayée par des données vers le prochain chapitre du succès mondial des jeux au Vietnam, a-t-elle déclaré.

VNA/CVN