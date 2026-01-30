Vietnam - Chine

Le poste frontalier de Youyi Guan intensifie le dédouanement transfrontalier

À l’approche du Nouvel An lunaire, les activités de dédouanement au poste frontalier de Youyi Guan (ville de Pingxiang, région autonome Zhuang du Guangxi, Chine), jouxtant le poste frontalier international de Huu Nghi du Vietnam, province de Lang Son, connaît une activité soutenue, avec une forte hausse du trafic des véhicules à l’entrée et à la sortie.

Le 28 janvier, le nombre de camions franchissant ce poste frontalier a dépassé 2.200 passages, témoignant d’une forte augmentation de la demande d’échanges commerciaux transfrontaliers en fin d’année.

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, le modèle de "dédouanement rapide" (fast-track) appliqué au poste frontalier de Youyi Guan a été étendu aux véhicules ainsi qu’aux conducteurs et personnels accompagnants de nationalité étrangère, faisant de ce poste le premier en Chine à intégrer des véhicules et conducteurs étrangers dans le système de dédouanement rapide des forces de contrôle aux frontières.

Selon la nouvelle procédure, après l’enregistrement préalable des informations, les conducteurs et personnels étrangers peuvent effectuer les formalités de passage via des dispositifs automatisés, notamment la prise d’empreintes digitales et la reconnaissance faciale, sans apposition de tampons de contrôle sur les documents de sortie et d’entrée. Grâce à ces améliorations, le temps de contrôle par véhicule est considérablement réduit, passant d’environ une minute à près de 15 secondes.

Cette optimisation des procédures est jugée de nature à améliorer nettement la fluidité et la commodité des opérations de dédouanement, à faciliter les déplacements des véhicules et des personnes vietnamiennes, à stimuler le commerce transfrontalier et à garantir la circulation des marchandises durant la période de pointe de fin d’année.

Auparavant, en juillet 2020, le poste frontalier de Youyi Guan avait lancé à titre pilote le système de dédouanement rapide pour les véhicules entrant et sortant. Après plusieurs phases de modernisation et d’ajustement, le dispositif a connu trois cycles d’amélioration, contribuant à réduire sensiblement les temps d’attente, à optimiser les procédures de contrôle et à créer des conditions plus favorables au transit transfrontalier.

