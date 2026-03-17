Quang Ninh

Répétition générale pour le 10ᵉ Échange d’amitié de défense Vietnam - Chine

Le 17 mars, dans la province de Quang Ninh (Nord), une délégation du ministère vietnamien de la Défense, conduite par le vice-ministre, le général de corps d’armée Nguyên Truong Thang, a supervisé la répétition générale des activités dans le cadre du 10ᵉ Échange d’amitié de défense frontalière Vietnam - Chine.

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Photo : VNA/CVN

La délégation a inspecté les principaux sites et les préparatifs des activités, notamment la cérémonie d’accueil et de départ de la délégation du ministère chinois de la Défense au poste-frontière international de Mong Cai, la cérémonie de salutation à la borne frontière et la plantation d’arbres d’amitié, le lancement des travaux d'un poste de santé de l'amitié dans la commune de Hai Son, les visites du lycée de Trân Phu et du poste de garde-frontière de Trà Cô, ainsi que l'organisation des entretiens entre les ministres de la Défense des deux pays.

Le général de corps d’armée Nguyên Truong Thang a salué le sens des responsabilités et la proactivité des unités concernées, mettant en avant la qualité de la coordination et l’efficacité dans l’exécution des tâches. Il a souligné l’importance de cet événement, considéré comme une activité majeure de diplomatie de défense, contribuant à renforcer l’amitié Vietnam - Chine, à promouvoir la coopération entre les forces armées et à consolider les liens entre les autorités des zones frontalières.

Le vice-ministre a exhorté les unités concernées à finaliser rapidement les tâches en cours, en accordant une attention particulière à l'organisation de l'accueil, aux cérémonies officielles et à la coordination inter-agences, afin d'assurer le bon déroulement du programme et le respect du calendrier. Il a également souligné la nécessité d'une préparation complète en matière de logistique, de santé, de sécurité et de sûreté, ainsi que de plans d'urgence, et a insisté sur l'importance d'une étroite coordination avec les autorités locales pour garantir les meilleures conditions possibles au succès de l'événement.

VNA/CVN